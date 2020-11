Hồi ký của Obama đắt hàng

Gần 900.000 cuốn "Miền đất hứa" của Obama được bán tại Bắc Mỹ trong 24 giờ đầu tiên, hứa hẹn sẽ trở thành hồi ký tổng thống bán chạy nhất.

Khoảng 890.000 bản, bao gồm đơn đặt trước, sách điện tử và bản audio, đã được bán sau ngày đầu phát hành 17/11, nhà xuất bản Penguin Random House hôm qua cho hay. Với doanh số trên, "A Promised Land" (Miền đất hứa) của cựu tổng thống Barack Obama dự kiến lập kỷ lục hồi ký tổng thống bán chạy nhất trong lịch sử hiện đại.

"Chúng tôi rất vui mừng với doanh số của ngày đầu tiên", David Drake, đại diện nhà xuất bản Crown, công ty con của Penguin Random House, nói. "Điều đó cho thấy sự háo hức của nhiều độc giả với cuốn sách hay rất được mong đợi của cựu tổng thống Obama".

Cuốn hồi ký "A Promised Land" của Obama được bày bán trong nhà sách ở thành phố New York hôm 17/11. Ảnh: AFP.

Cuốn sách của Obama thậm chí vượt cả hồi ký "Becoming" của vợ ông, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, với 725.000 bản bán ra tại Bắc Mỹ trong ngày đầu và hiện đạt mốc 10 triệu bản trên toàn cầu kể từ khi xuất bản năm 2018. Hiện "Becoming" vẫn được Crown tiếp tục in. Hãng được cho là đã trả cho vợ chồng Obama 60 triệu USD để xuất bản các cuốn sách này.

Tính đến trưa 18/11, "A Promised Land" đang giữ vị trí số một trên Amazon và trang bán sách trực tuyến Barnes & Noble. James Daunt, giám đốc điều hành của Barnes & Noble, cho biết công ty nhanh chóng bán được hơn 50.000 cuốn trong ngày đầu và hy vọng đạt nửa triệu cuốn trong 10 ngày.

"Cuốn sách đang cạnh tranh sít sao với sách của Michelle Obama", ông nói.

Hồi ký "My Life" (Cuộc đời tôi) của cựu tổng thống Bill Clinton từng bán được 400.000 bản ở Bắc Mỹ trong ngày đầu và cuốn "Decision Points" (Những thời điểm quyết định) của George W. Bush là khoảng 220.000 bản. Doanh số hiện nay của hai cuốn lần lượt là 3,5 và 4 triệu bản.

Hồi ký của Obama dày 768 trang, có giá 45 USD, được phát hành vào thời điểm khá rủi ro, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mới diễn ra hai tuần và có thể "chìm vào quên lãng" nếu Tổng thống Donald Trump thắng cử. Tuy nhiên, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, cựu phó tướng của Obama, đã giành chiến thắng và điều này có thể làm gia tăng sự quan tâm của độc giả với cuốn sách.

Obama thừa nhận ông đã không định phát hành sách quá gần cuộc bầu cử, nhất là khi ông đã rời Nhà Trắng gần 4 năm. Ông cũng viết sách trong bối cảnh "không lường trước được", từ đại dịch Covid-19 đến các cuộc biểu tình Black Lives Matters, và "đáng lo ngại nhất là nền dân chủ của đất nước dường như đang đứng trên bờ vực khủng hoảng".

Do Covid-19, Obama sẽ không thực hiện các chuyến quảng bá sách vòng quanh thế giới như bà Michelle. Tuy nhiên, cuốn hồi ký của ông vẫn gây được sự chú ý nhờ vị thế cựu tổng thống và sự chú ý đặc biệt của dư luận với ông, nhất là cách ông kể chuyện. Obama từng viết hai cuốn sách bán được hàng triệu bản là "Dreams from My Father" và "The Audacity of Hope" năm 2006.

"A Promised Land" cũng kể lại thời thơ ấu như hai cuốn trước và tiếp nối câu chuyện của ông trong 2 năm rưỡi đầu tiên ở Nhà Trắng cùng chiến dịch đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011.

