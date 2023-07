Hồi ký của Harry là sách phi hư cấu bán chạy nhất nửa đầu năm

Cuốn "Spare" của Harry, tiết lộ bí mật Hoàng gia Anh, là sách phi hư cấu bán chạy nhất ở Mỹ nửa đầu năm với hơn một triệu bản.

Theo Forbes hôm 3/7, Spare trở thành một trong những sách phi hư cấu dành cho người lớn bán chạy nhất kể từ năm 2004, là một trong ba cuốn bán chạy nhất trong tuần đầu tiên.

"Spare" được phát hành hồi tháng 1, J.R.Moehringer chấp bút và Penguin Random House xuất bản. Ảnh: Associated Press

Spare dài 416 trang, nói về thời thơ ấu của Hoàng tử Harry, nỗi ám ảnh về cái chết của Công nương Diana, những năm tháng trưởng thành khó khăn, mối quan hệ với cha và anh trai, những câu chuyện đằng sau cuộc hôn nhân của anh với Meghan Markle...

Trong tác phẩm, Harry tuyên bố Thân vương xứ Wales "tác động vật lý", cười cợt anh về những cơn hoảng loạn tinh thần. Anh cho biết Vua Charles III đặt lợi ích của bản thân lên trên Harry, ghen tị với Nữ công tước xứ Sussex cùng Vương phi xứ Wales. Bên cạnh đó, Harry còn thừa nhận việc sử dụng ma túy, mất trinh với một phụ nữ lớn tuổi trên cánh đồng khi còn là thiếu niên. Harry cũng mô tả mẹ quá cố, Công nương Diana, là "thiên thần hộ mệnh" của anh.

Spare nhận đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình. Cây viết Rachel Cooke của The Guardian nói đây là một trong số những cuốn sách kỳ lạ nhất bà từng đọc. Time cho biết ngoài những thông tin gây sốc, Spare chứa đựng nhiều suy ngẫm về cuộc sống hoàng gia. The Independent nhận xét cuốn hồi ký chi tiết và được viết một cách đẹp đẽ.

Danh sách những cuốn bán chạy nhất năm nay (tính đến ngày 17/6) được tổng hợp bởi Circana Bookscan - đơn vị theo dõi doanh số bán hàng tại Mỹ. Ngoài Spare, bốn cuốn bán chạy sau đó đều thuộc thể loại self-help (hướng dẫn, giúp người đọc tự hoàn thiện bản thân và rèn luyện kỹ năng) và đều không phải sách mới phát hành.

Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones của James Clear giúp người đọc định hình lại cách nghĩ về sự tiến bộ và thành công, đồng thời cung cấp các công cụ, chiến lược để thay đổi thói quen của bản thân. Trong The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma của Bessel Van Der Kolk, tác giả sử dụng những nghiên cứu khoa học để chỉ ra cách các chấn thương định hình lại cả cơ thể và não bộ, từ đó cho thấy chúng vừa có thể làm tổn thương và vừa chữa lành vết thương.

5 sách phi hư cấu bán chạy nhất ở Mỹ nửa đầu năm 1. Spare của Hoàng tử Harry (bán được 1.174.137 bản), xuất bản năm 2023.

2. Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones của James Clear (bán được 587.718 bản trong năm 2023), xuất bản năm 2018.

3. The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma của Bessel Van Der Kolk (bán được 289.701 bản), xuất bản năm 2015.

4. The 48 Laws of Power của Robert Greene (bán được 277.966 bản), xuất bản năm 2000.

5. The Four Agreements: A Practical Guide to Personal Freedom của Don Miguel Ruiz (bán được 247.211 bản), xuất bản năm 1997.

Thanh Giang