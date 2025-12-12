Hội Khoa học sức khỏe TP HCM bầu ban chấp hành mới

Hội Khoa học sức khỏe TP HCM tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 10/12, bầu 14 nhân sự vào ban chấp hành.

Chương trình diễn ra tại hội trường Lotus, bệnh viện Quốc tế City, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi hợp nhất Hội Laser Y học tỉnh Bình Dương và Hội Khoa học sức khỏe tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo các sở ban ngành cùng 75 hội viên góp mặt tại sự kiện.

Ban chấp hành mới ra mắt tại đại hội. Ảnh: CIH

Sau nhiều giờ thảo luận, thống nhất ý kiến, đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, bầu chọn ban điều hành Hội Khoa học sức khỏe TP HCM. Bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm kiêm cố vấn cấp cao công ty y tế Hoa Lâm Shangri-La, giữ vai trò chủ tịch danh dự. PGS.TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng đơn vị tế bào mô, trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM là chủ tịch. Chức phó chủ tịch thường trực do Ths.Bs Trần Quốc Thành, Giám đốc điều hành kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo - Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Quốc tế City, đảm nhận.

Tám phó chủ tịch gồm: Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Võ Đức Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM; TS Nguyễn Chí Tân, Giám đốc Phòng khám đa khoa Thuận Kiều; Thạc sĩ, dược sĩ Phạm Bảo Anh, Tổng giám đốc Apimed; Kiến trúc sư Phan Đình Bình, Tổng giám đốc công ty trang trí nội thất Nhà Đỏ; TS.BS Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn, Phó trưởng Trung tâm xét nghiệm - Nghiên cứu Y sinh, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Bác sĩ CKI Hoàng Như Phúc, Bệnh viện Vạn Phúc City; bác sĩ CKII Lê Trọng Đại, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Nhân Nghĩa; PGS.TS.BS Phạm Thế Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu.

Phó chủ tịch thường trực Ths.Bs Trần Quốc Thành báo cáo hoạt động, phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 tại đại hội. Ảnh: CIH

Thạc sĩ Nguyễn Kiều Uyên, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM, giữ chức trưởng ban kiểm tra. Hai ủy viên ban kiểm tra gồm PGS.TS Võ Quang Trung, Trưởng khoa Dược Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM và bà Nguyễn Thị Huế, Giám đốc Nhân sự Bệnh viện Quốc tế City.

Sau lễ ra mắt ban chấp hành mới, Ths.Bs Trần Quốc Thành báo cáo tóm tắt hoạt động, phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: hoàn thiện tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công bố học thuật; mở rộng hợp tác liên ngành lẫn quốc tế; tổ chức đào tạo, hội thảo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ y tế; tham vấn khoa học, truyền thông y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Trước khi khép lại chương trình, Viện Đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Quốc tế City cùng lãnh đạo Hội Khoa học sức khỏe TP HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức, ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

Các bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cuối chương trình. Ảnh: CIH

Hội Khoa học sức khỏe TP HCM quy tụ tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y học, sinh học và các ngành liên quan. Hội đặt mục tiêu tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đồng thời thúc đẩy hợp tác chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến truyền thông trong y tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phụng sự cộng đồng.

Đông Vệ