Hội hoa xuân bên sông Vàm Cỏ Đông

Hội hoa xuân Waterpoint 2026 tái hiện không gian chợ nổi "trên bến dưới thuyền" với đường hoa 200 m, kết hợp các hoạt động vui chơi, ẩm thực, pháo hoa giao thừa, mở cửa từ 7/2.

Hoạt động tổ chức tại khu đô thị Waterpoint, Bến Lức, mở ra không gian du xuân ven sông tại cửa ngõ phía Tây, cách trung tâm TP HCM 30 phút di chuyển. Không gian lễ hội được bố trí dọc theo sông Vàm Cỏ Đông, lấy cảm hứng từ chợ hoa truyền thống Nam Bộ, nơi thuyền hoa, bến nước và sắc xuân hòa vào nhịp sống đô thị hiện đại.

Phối cảnh không gian "trên bến dưới thuyền". Ảnh: Nam Long

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của Hội hoa xuân Waterpoint là tuyến đường hoa ven sông, nơi các cụm tiểu cảnh theo chủ đề "Mã đáo thành công", gần 50 gian hàng ẩm thực, sinh vật cảnh và thủ công mỹ nghệ được sắp đặt theo trục mở, hướng tầm nhìn ra mặt nước. Đường hoa mở cửa đến hết 28/2.

"Hình ảnh thuyền hoa neo đậu, hoa xuân rực rỡ soi bóng sông Vàm Cỏ Đông tạo nên không khí đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ, khác biệt với các đường hoa trong khu vực trung tâm thành phố", đại diện đơn vị nói.

Không gian được thiết kế để du khách vừa dạo bộ thưởng hoa, vừa có thể dừng lại ngắm cảnh sông, chụp ảnh và tham gia các hoạt động trải nghiệm mang tính truyền thống như viết thư pháp, vẽ nón lá, nặn tò he hay xin chữ đầu năm, trò chơi dân gian.

Cụm tiểu cảnh "Mã đáo thành công" bên sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Nam Long

Bên cạnh chợ hoa, hội xuân còn mở rộng sang các hoạt động văn hóa - giải trí dành cho nhiều lứa tuổi. Trong đó, ngày khai mạc 7/2 sẽ có hoạt động "Tết Nhật", được tổ chức tại Làng Việt - Nhật. Tại đây, du khách được trải nghiệm những hoạt động như trà đạo, nghi lễ Hatsumode, trình diễn kiếm đạo và diễu hành Mascot. Khu vực trò chơi dân gian, không gian trải nghiệm Tết truyền thống và 50 gian hàng ẩm thực, thủ công mỹ nghệ... là những điểm giúp giữ chân du khách trong hành trình. Những trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném vòng cũng được lồng ghép, tạo nên sân chơi đa thế hệ.

Đêm giao thừa (tức 16/2), không gian đô thị bên sông cũng trở thành điểm tổ chức sự kiện bắn pháo hoa, dự kiến thu hút hàng chục nghìn du khách. Trong khi đó, các ngày đầu năm, tại Sales Gallery sẽ diễn ra hoạt động "hái lộc đầu xuân".

Ảnh phối cảnh đường hoa xuân. Ảnh: Nam Long

Nhờ hạ tầng kết nối thuận tiện, từ TP HCM, du khách có thể di chuyển đến Waterpoint trong khoảng 30-35 phút qua các tuyến đường cao tốc. Không gian ven sông, không khí trong lành cùng nhiều hoạt động trải nghiệm giúp nhiều gia đình lựa chọn đây là điểm du xuân ngắn ngày lý tưởng.

Theo ban tổ chức, Hội hoa xuân Waterpoint 2026 không chỉ là nơi thưởng hoa, mà còn là dịp để người dân trải nghiệm không khí Tết miền sông nước giữa khu đô thị mới đang dần hình thành nhịp sống ổn định. "Hội hoa xuân Waterpoint bên sông Vàm Cỏ Đông vì thế trở thành điểm đến hấp dẫn đầu năm, gắn kết thiên nhiên, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng ngay sát TP HCM", vị đại diện nói.

Hoài Phương