Hối hận vì quay lại với chồng cũ

Tôi và chồng cũ ly hôn được 2 năm. Thời gian đó không phải quá dài nhưng cũng đủ để tôi tập quen với cuộc sống một mình, tự lo cho bản thân và chấp nhận việc hai con ở với gia đình bên nội vì lúc ấy tôi chưa có kinh tế ổn định, lại lấy chồng xa gần 90 km nên càng khó xoay xở. Tôi từng nghĩ mọi chuyện đã khép lại cho đến tháng 7/2025, gia đình chồng cũ tìm gặp tôi, nói chuyện rất nhiều về việc quay lại để con có đủ bố đủ mẹ. Nghe họ nói, nhìn hai đứa nhỏ còn quá bé, tôi mềm lòng và đồng ý quay về, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều do dự.

Chúng tôi không đăng ký kết hôn lại, chỉ về sống chung như một cơ hội làm lại từ đầu. Tôi tự nhủ rằng vì con, chỉ cần anh thay đổi một chút thôi là mọi chuyện có thể khác. Nhưng rồi thực tế lại không như tôi tưởng. Những thói quen cũ, những lần nóng giận, những câu xin lỗi lặp đi lặp lại sau mỗi lần làm tôi tổn thương... tất cả vẫn vậy. Năm lần bảy lượt hứa sẽ thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đó. Tôi bắt đầu thấy mình như quay về đúng vòng tròn cũ mà hai năm trước đã cố gắng bước ra.

Điều khiến tôi đau lòng hơn là trong khoảng thời gian chúng tôi xa nhau, anh từng dẫn người khác về nhà. Tôi biết chuyện đó, từng rất tổn thương, vậy mà cuối cùng vẫn chọn quay lại. Nhiều lúc tôi tự trách bản thân ngu ngốc, biết rõ mà vẫn lao vào. Anh hiện tại không có ai khác nhưng điều đó không khiến cuộc sống của tôi dễ thở hơn. Chúng tôi sống cạnh nhau mà cảm giác xa lạ như hai người chỉ đang cố gắng vì trách nhiệm chứ không phải vì tình cảm. Hai con lớn dần, con trai 8 tuổi, con gái 6 tuổi, nhìn chúng cười đùa tôi lại thấy mình không đủ can đảm rời đi thêm lần nữa. Nhưng càng ở lại, tôi càng nhận ra bản thân dần kiệt sức. Tôi quay về với hy vọng gia đình sẽ trọn vẹn hơn nhưng giờ lại thấy mình lạc lõng trong chính quyết định của mình.

Có ai từng quay lại với người cũ vì con mà rồi lại hối hận như tôi không? Tôi thật sự đang rất rối, không biết nên bước tiếp thế nào. Tết đã cận kề rồi nhưng lòng tôi rối như tơ vò. Tết này tôi muốn cả nhà về ăn Tết bên ngoại một lần, dù sao ông bà ngoại lâu rồi chưa được gặp các cháu (ông bà già yếu đi lại bất tiện, ông bị thoát vị đĩa đệm, lưng và chân đau suốt, còn bà phải chạy thận). Vẫn như mọi năm, anh không đồng ý, nói những câu khó nghe và chúng tôi lại lời qua tiếng lại với nhau. Năm nào sớm cũng phải chiều mùng 3 Tết chúng tôi mới sang tới nhà ngoại, vậy còn gì là Tết nữa. Tôi thực sự nản quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

