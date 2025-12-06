Hối hận vì lấy chồng vội vàng

Tôi bầu, con ốm, gọi 5 tiếng chồng không về, đến khi về vợ chồng lời qua tiếng lại, anh đánh tôi chảy máu mặt.

Tôi với anh kết hôn gần 5 năm, có hai bé, bé trai hơn 4 tuổi, bé gái 20 tháng tuổi. Anh 40 tuổi, tôi 34 tuổi, tính cách trái ngược hoàn toàn, quen nhau nhờ mai mối, rồi tìm hiểu chóng vánh, thêm sự thúc ép từ hai bên gia đình nên cả hai đi đến hôn nhân.

Cưới xong, tôi có bầu ngay. Sinh em bé đầu tiên, tôi phải về nội ở. Cứ tưởng về nội sẽ có người đỡ đần, nào ngờ mẹ chồng ra trông con gái đẻ một tháng, tôi phải bỏ hết chi phí từ tiền ăn và sinh hoạt phí cho cả gia đình. Sau ngày đầy tháng bé đầu, mẹ đẻ về quê ngoại, chỉ còn tôi và con ở lại với gia đình chồng. Tôi phải đội mưa ra giặt quần áo của hai mẹ con từ sau ngày mẹ đẻ về. Được nửa tháng, thím thương quá đã giặt hộ tôi được gần hai tháng.

Còn rất nhiều chuyện buồn nữa như tôi không muốn kể ra. Khi có bầu bé thứ hai được hơn 6 tháng, con đầu sốt cao và đi ngoài, mình tôi ở trên này, chồng về quê, tôi gọi từ 14h mà đến 19h vẫn chưa thấy chồng về. Đến 20h chồng mới về, vợ chồng lời qua tiếng lại, anh đã đánh cho tôi chảy máu mặt.

Tối hôm qua cũng vì bé đầu nhà tôi ham chơi, không chịu tập trung học (bé bị tăng động), tôi bảo chồng cố gắng dạy con tập vẽ các con vật cho con tập trung nhiều vào, các cô giáo phản ánh nhiều lắm. Con lớn rồi mà bảo không nghe, bướng và lì. Chồng chẳng quan tâm việc tôi nói, vẫn xem điện thoại. Đến lúc tôi rửa bát xong ra cho con học vẽ và tô bài, chồng vùng vằng rồi xé quyển sách và đánh tôi không thương tiếc.

Tôi không thể nhịn nữa, mày tao với chồng, anh tiếp tục đánh tôi ngay trước mặt các con. Giờ tôi phải làm sao đây?

Quỳnh Vân