Hối hận vì không nhận con

Tôi và em quen nhau tại buổi tiệc dành cho đối tác. Em 25 tuổi, kế toán cho một hãng xe sang; tôi 27 tuổi, có công ty riêng, nhà, xe, bất động sản.

Quá trình yêu nhau của chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, mới đầu tốt đẹp, đi ăn, xem phim, du lịch... Cả hai đi quá giới hạn ngay khi mới yêu và đều dùng biện pháp an toàn. Chúng tôi chưa xác định cưới vì vẫn muốn khám phá, đi du lịch nhiều hơn. Mọi dự định thay đổi khi em báo tin có thai khi chúng tôi yêu được 4 tháng. Tôi nói sẽ cưới em, thông báo tới gia đình, không hề suy nghĩ gì. Mọi người trong nhà đều tán thành chuyện cưới xin này. Tôi bất ngờ vì em có bầu, một phần là đã dùng biện pháp an toàn, hơn nữa tôi chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Sau đó tôi có quyết định sai lầm, tồi tệ, không đáng mặt đàn ông.

Xin nói về em: Gia đình em khá đông anh chị em nhưng không yêu thương nhau, hở ra là mất cắp, ăn nói thô tục. Em xinh, cao, khi yêu tôi em luôn so sánh với các đại gia, anh này anh kia rất giàu (em làm trong hãng xe sang mà). Em luôn tỏ ra trên cơ so với tôi, mỗi khi tôi nói gì em đều gạt đi, coi lời em nói là nhất. Tới việc về nhà thăm mẹ hay lễ tết em cũng ít về hoặc về tết 1-2 hôm là em xuống luôn. Tôi không hiểu sao gia đình em lại như vậy. Tôi quan tâm em, em lại bảo không quan tâm thật lòng, trong khi công việc của tôi khá bận. Trong một lần gần gũi, chúng tôi gặp sự cố về biện pháp an toàn, em đã uống thuốc khẩn cấp, vậy mà vẫn có thai. Khi có bầu, em yêu cầu mua thêm nhà nữa ra ở riêng luôn; trong khi đang dịch bệnh, ngành của tôi ảnh hưởng trực tiếp và khó khăn.



Qua tất cả những lý do trên, tôi quyết định không nhận con, giờ hối hận thật sự. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi thứ nhưng trong mối quan hệ với em lại luôn ngộp thở, chạy theo yêu cầu của em khi cả hai chưa quá sâu đậm sau thời gian tìm hiểu. Hiện tại tôi luôn dằn vặn, suy nghĩ, trách móc bản thân rất nhiều. Trong cuộc đời ai cũng có sai lầm, nhưng sai lầm này tôi chẳng thể tha thứ được cho mình, phải làm sao đây?

Long

