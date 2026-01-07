Hối hận vì 'đu trend' Labubu, Baby Three

TP HCMBảo Ngọc, 24 tuổi, rao bán mẫu Baby Three "mắt ướt" bản hiếm từng mua 850.000 đồng, nhưng người mua chỉ trả 100.000 đồng.

"Họ nói mẫu này lỗi thời rồi, mua lại chỉ để trưng cho vui", nữ nhân viên văn phòng tại TP Thủ Đức kể. "Tôi thực sự hụt hẫng".

Cuối năm 2024, Ngọc từng chi hơn 7 triệu đồng để sở hữu bộ sưu tập Baby Three hơn 10 món. Dự định ban đầu chỉ mua vài mẫu làm kỷ niệm, nhưng việc theo dõi các hội nhóm mỗi ngày đã cuốn cô vào vòng xoáy mua sắm bởi tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO). Cảm giác hồi hộp khi "khui hộp" (unboxing) và sở hữu những mẫu hiếm giá 250.000-900.000 đồng khiến Ngọc phấn khích.

Tuy nhiên, đầu năm 2025, trào lưu "túi mù" (blind box) như Labubu hay Baby Three bắt đầu hạ nhiệt. Hàng chính hãng ồ ạt xuất hiện xóa bỏ sự khan hiếm. Khi cảm giác mới lạ biến mất, Ngọc không còn mặn mà săn lùng phiên bản mới.

Bộ sưu tập Baby Three. Ảnh: Sohu

Tháng 7/2025, thấy bộ sưu tập nằm phủ bụi trên kệ, Ngọc quyết định đăng bán. Nhưng thị trường đã đảo chiều. Trong các nhóm chơi Labubu, Baby Three tràn ngập bài đăng thanh lý, chiếm hơn 90%. "Tôi nhận ra rất nhiều người cũng đang muốn bán giống mình", Ngọc nói.

Người mua rất ít. Dù sở hữu những mẫu hiếm, từng được săn đón ráo riết, nay hiếm hoi lắm mới có người hỏi mua với giá "rẻ như cho".

"Nhìn lại số Baby Three đã mua và nhẩm tính số tiền đã chi mà tôi tiếc đứt ruột. Nếu lúc đó mua vàng thì có lẽ đã khác", cô nói.

Thị trường đồ chơi nghệ thuật (art toys) từng bùng nổ toàn cầu đang bước vào giai đoạn "vỡ bong bóng". Theo dữ liệu của Bloomberg, đến cuối năm 2025, giá các dòng chủ lực như Labubu, Baby Three trên thị trường thứ cấp giảm trung bình 24% sau các đợt mở bán mới. Cổ phiếu Pop Mart - đơn vị sở hữu thương hiệu Labubu - giảm gần 40% giá trị so với đỉnh, tương đương 11–13 tỷ USD.

Thực trạng này kéo theo làn sóng "hối hận sau khi mua" (buyer’s remorse) trong cộng đồng sưu tầm. Khảo sát của VnExpress trên các nhóm Labubu tại Việt Nam cho thấy số bài đăng "cắt lỗ", "thoát hàng" áp đảo hoàn toàn nhu cầu mua.

Võ Ngọc Hiếu, 30 tuổi, chuyển từ người chơi sang người bán, xác nhận thị trường những tháng gần đây rất ảm đạm. So với thời đỉnh cao cuối 2024, lượng người mua hiện nay giảm một nửa.

"Những mẫu từng 'hot' giờ không còn hiếm. Nhiều người mở tủ ra mới nhận thấy mình mua theo cảm hứng, giờ nhìn lại chỉ thấy tiếc tiền", Hiếu nói.

Anh Đức Tiến, 31 tuổi, ở TP Thủ Đức cũng dừng sưu tầm Labubu từ tháng 4/2025 sau khi sở hữu hơn 80 con. "Tôi chỉ tiếc là ban đầu định mua 2–3 con cho vui, nhưng lại mua quá nhiều," anh nói.

Sau khi chi vài chục triệu cho niềm vui mở hộp, giờ anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan "bán không được bao nhiêu nhưng giữ lại thì tiếc tiền".

Anh Đức Tiến ở TP Thủ Đức, TP HCM, tháng 12/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank, nhận định hiện tượng bùng nổ rồi nhanh chóng thoái trào không chỉ xảy ra với đồ chơi sưu tầm mà còn ở nhiều sản phẩm tiêu dùng khác. Trước đây, các trào lưu như sữa chua trân châu hay mì cay 7 cấp độ từng gây sốt trên mạng, nhưng sau một thời gian, số cửa hàng và người theo đuổi giảm mạnh khi sức hút nguội dần.

Khi trào lưu hạ nhiệt hoặc sản phẩm không còn khan hiếm, cảm giác "hối hận sau khi mua" xuất hiện. Khi giá thị trường tiếp tục giảm, áp lực tài chính có thể khiến một số người vội vàng bán để cắt lỗ. Cũng có người không gặp áp lực tiền bạc nhưng nhận ra mình không còn đam mê hoặc không gian sống hạn chế, nên quyết định dừng lại và thanh lý bộ sưu tập.

Chuyên gia khuyên người tiêu dùng trước khi "đu trend" cần xác định rõ ngân sách cho sở thích để không ảnh hưởng tài chính cá nhân.

"Cần đánh giá sản phẩm có giá trị lưu giữ lâu dài hay chỉ mang tính nhất thời, tránh chi tiêu chỉ vì hiệu ứng đám đông", ông Khánh nói.

Ngọc Ngân