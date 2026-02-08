Hối hận sau 22 năm nâng ngực

MỹTừng phẫu thuật để ép mình vào khuôn mẫu "ngực đẹp", nhưng ở tuổi 56, Sarah Lavender Smith quyết định tháo bỏ túi độn sau 22 năm để cơ thể được già đi tự nhiên.

Sarah Lavender Smith, một nhà văn kiêm vận động viên chạy đường dài (ultra-runner), đã sống chung với túi nước biển trong lồng ngực suốt hơn hai thập kỷ. Nhưng thay vì tự hào, cô thừa nhận luôn cảm thấy xấu hổ vì "phụ tùng" nhân tạo này và chỉ dám hé lộ với vài người bạn thân.

Quyết định nâng ngực đến với Sarah vào năm 34 tuổi, trong giai đoạn cô tạm dừng sự nghiệp để làm nội trợ. Sau khi cai sữa hai con, vòng một của cô gần như biến mất do cơ thể săn chắc của dân thể thao. Những lời nhận xét vô tình của cha mẹ về "bộ ngực đẹp" cùng áp lực phải có thân hình quyến rũ khiến cô tìm đến dao kéo để cứu vãn sự tự tin, dù chồng không hề yêu cầu.

"Nhìn lại, tôi ước giá như năm đó mình được khuyên đi trị liệu tâm lý thay vì lên bàn mổ", nữ nhà văn chia sẻ.

Sarah Lavender Smith đã tháo túi ngực để cơ thể được già đi tự nhiên. Ảnh: Caleb Thal

Sau 22 năm, cơ thể Sarah bắt đầu lên tiếng. Cô được chẩn đoán bị co thắt bao xơ - tình trạng mô sẹo quanh túi ngực dày lên và cứng lại, xảy ra ở phụ nữ nâng ngực. Biến chứng này khiến cô đau đớn khi nằm sấp và mất cảm giác một bên đầu ngực.

Nhưng hơn cả nỗi đau thể xác là sự thay đổi trong nhận thức. Là người yêu chạy bộ, Sarah khao khát trở thành hình mẫu của sự lão hóa tự nhiên, khỏe khoắn thay vì cố níu giữ vẻ đẹp nhân tạo. Cuộc trò chuyện với Junko Kazukaw, một nữ vận động viên từng phải cắt bỏ ngực do ung thư nhưng vẫn sống đầy năng lượng, đã thức tỉnh cô.

"Tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể hạnh phúc với cơ thể phẳng lì", Sarah nói.

Sarah không đơn độc trong quyết định này. Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS), số ca tháo túi ngực (explant) trên thế giới đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2017-2022.

Bác sĩ Matthew Swelstad, người phẫu thuật cho Sarah, nhận định xu hướng hiện nay là ưu tiên sự thoải mái, vẻ đẹp nhỏ nhắn và năng động. "Nhiều bệnh nhân tháo túi vì nhận ra họ từng phẫu thuật do áp lực của người khác hoặc sai lầm thời trẻ", ông nói.

Ca phẫu thuật tháo túi ngực tiêu tốn của Sarah hơn 5.600 USD. Dù để lại vết sẹo dài và mất một tháng hồi phục, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Hiện tại, Sarah rất hài lòng. Cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt khi chạy bộ và sự tự do khi không phải mặc áo lót nâng đỡ khiến cô hạnh phúc. Cô công khai câu chuyện của mình để khích lệ những phụ nữ đang có ý định tháo túi ngực hoặc phải đoạn nhũ tìm lại sự tự tin.

"Đừng lo lắng quá nhiều về ngoại hình, hãy hạnh phúc vì cơ thể bạn còn khỏe mạnh để vận động. Phụ nữ không cần một bộ ngực đầy đặn mới là hoàn chỉnh", Sarah nhắn nhủ.

Khi nào cần tháo túi ngực?

Việc tháo túi ngực thường được chia thành hai nhóm nguyên nhân: Chỉ định y khoa (bắt buộc/khuyến nghị) và Nhu cầu cá nhân.

Chỉ định y khoa (Biến chứng): Khi xuất hiện triệu chứng co thắt bao xơ (Capsular Contracture) - phản ứng tự nhiên của hệ miễn dịch tạo ra lớp vỏ xơ quanh túi, ngực sẽ trở nên cứng, méo mó và gây đau đớn cho bệnh nhân.

Vỡ hoặc rò rỉ túi ngực: Túi nước biển bị vỡ, xẹp; Túi gel silicone khi vỡ thường "thầm lặng" (silent rupture), gel vẫn nằm trong bao xơ nhưng có thể gây viêm nhiễm hoặc nổi hạch.

Hội chứng bệnh lý túi ngực (BII - Breast Implant Illness): Thể hiện qua các triệu chứng toàn thân như: mệt mỏi mạn tính, đau khớp, sương mù não, rụng tóc...

Nguy cơ ung thư (BIA-ALCL): Một loại u lympho tế bào lớn hiếm gặp liên quan đến túi ngực vỏ nhám.

Thông số kỹ thuật: Các nhà sản xuất thường khuyến cáo túi ngực không phải là thiết bị trọn đời (lifetime device). Tuổi thọ trung bình của túi là 10-15 năm. Sau thời gian này, nguy cơ vỡ và bao xơ tăng lên, nên cân nhắc thay hoặc tháo.

Minh Phương (Theo The Guardian)