Hội đồng Hòa bình của ông Trump sắp triệu tập phiên họp đầu tiên

Quan chức chính phủ Mỹ cho biết Hội đồng Hòa bình sắp tổ chức cuộc gặp lãnh đạo đầu tiên, trong đó có bàn bạc về vấn đề Dải Gaza.

"Chúng tôi xác nhận hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 19/2. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình và cũng là hội nghị gây quỹ cho công cuộc tái thiết Dải Gaza", một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên ngày 7/2 nói với truyền thông.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Viện Hòa bình Mỹ, nơi mà ông chủ Nhà Trắng đã đổi tên thành Viện Hòa bình Donald J. Trump hồi cuối năm ngoái. Theo quan chức Mỹ, cuộc gặp này một phần nhằm mục đích gây quỹ, nhưng các chi tiết đang được bàn bạc thêm.

Tổng thống Trump giơ Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại lễ ký ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ những quốc gia nào sẽ tham dự cuộc gặp và các lãnh đạo đại diện ở cấp độ nào. Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 7/2 thông báo rằng ông sẽ tới Washington trong hai tuần tới để tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng được cho là sẽ tới Nhà Trắng gặp ông Trump vào ngày 18/2, một ngày trước hội nghị của Hội đồng Hòa bình, dù Israel chưa chính thức tham gia tổ chức này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước ký tên vào Hiến chương Hội đồng Hòa bình, đánh dấu thời điểm cơ quan quốc tế do ông khởi xướng bắt đầu hoạt động. Lễ ký diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, với sự tham dự của đại diện gần 20 quốc gia.

Hội đồng Hòa bình theo kế hoạch ban đầu của ông Trump là nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới có trách nhiệm giám sát kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza. Tuy nhiên, quy mô của cơ quan này đã mở rộng, khi ông gửi lời mời tới khoảng 60 quốc gia và ám chỉ hội đồng sẽ sớm đứng ra hòa giải các xung đột toàn cầu, giống như "Hội đồng Bảo an thu nhỏ".

Ngọc Ánh (Theo Reuters, CNN, Axios)