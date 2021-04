Hội đồng Bảo an LHQ lên án bạo lực Myanmar

Hội đồng Bảo an LHQ "mạnh mẽ lên án" bạo lực khiến hàng trăm dân thường ở Myanmar thiệt mạng trong tuyên bố sau hai ngày họp căng thẳng.

"Các thành viên của Hội đồng Bảo An bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình xấu đi nhanh chóng và mạnh mẽ lên án việc sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình hòa bình, cũng như cái chết của hàng trăm dân thường, gồm cả phụ nữ và trẻ em", tuyên bố của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, do Anh khởi xướng và được thông qua hôm 1/4, nêu.

Trong các bản thảo tuyên bố trước đó, các nước phương Tây muốn thêm nội dung "sẵn sàng xem xét các bước đi tiếp theo", ám chỉ khả năng trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc, được xem là đồng minh quan trọng nhất của Myanmar, phản đối nội dung này, theo các nhà ngoại giao.

Người biểu tình chạy trốn lực lượng an ninh ở thành phố Yangon hôm 30/3. Ảnh: AP.

Bắc Kinh cũng kiên quyết làm "dịu" ngôn ngữ trong tuyên bố, từ "việc giết hàng trăm thường dân" thành "cái chết của hàng trăm thường dân".

Nga cũng nhiều lần chặn tuyên bố này vì Moskva muốn có nội dung lên án cái chết của thành viên lực lượng an ninh trong các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, bất chấp cuộc thảo luận căng thẳng và kéo dài, Hội đồng Bảo an đã gửi đi "thông điệp quan trọng", theo một đại sứ giấu tên.

Kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2, Hội đồng Bảo an đã ra ba tuyên bố về Myanmar, lên án bạo lực, kêu gọi thả những người bị bắt, ủng hộ tiến trình dân chủ, tôn trọng quyền và tự do của con người, cũng như duy trì luật pháp. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn nỗ lực giảm phạm vi của tuyên bố. Ngoài ra, các lập trường của Hội đồng Bảo An cho đến nay không ảnh hưởng nhiều tới quân đội Myanmar.

Hôm 31/3, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar kêu gọi các hành động mạnh mẽ chống lại chính quyền quân sự, cảnh báo nguy cơ về "cuộc tắm máu" và nội chiến có thể xảy ra.

Thanh Tâm (Theo AFP)