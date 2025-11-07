Hội đồng Bảo an dỡ lệnh trừng phạt Tổng thống lâm thời Syria

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Mỹ về dỡ lệnh trừng phạt với Tổng thống lâm thời Sharaa, trước khi ông thăm Nhà Trắng.

"Hội đồng Bảo an đã quyết định đưa Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Anas Hasan Khattab ra khỏi Danh sách Trừng phạt ISIL và Al-Qaeda", nghị quyết được 14 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 6/11 có đoạn.

Dỡ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Sharaa chủ yếu mang tính tượng trưng, vì ông được miễn trừ mỗi khi cần ra nước ngoài với tư cách lãnh đạo đất nước. Lệnh đóng băng tài sản và cấm vận vũ khí cũng sẽ được dỡ bỏ.

Trung Quốc, một trong 5 ủy viên thường trực và có quyền phủ quyết, đã bỏ phiếu trắng. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông nói rằng Bắc Kinh "đã bày tỏ những lo ngại chính đáng" về các vấn đề chống khủng bố, đặc biệt là khủng bố nước ngoài ở Syria, cũng như đưa ra nhiều đề xuất sửa đổi.

"Tuy nhiên, Washington không hoàn toàn lắng nghe quan điểm của tất cả thành viên", ông cho hay.

Giới chức Syria đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu. "Syria cảm ơn Mỹ và các quốc gia bạn bè vì sự ủng hộ của họ dành cho đất nước và người dân chúng tôi", Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani cho hay.

Tổng thống lâm thời Syria phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 24/9. Ảnh: AFP

Động thái này diễn ra trước khi Tổng thống lâm thời Sharaa thăm Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 10/11. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Sharaa tới thủ đo Washington và là chuyến đi thứ hai của ông tới Mỹ sau lần tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hồi tháng 9.

Hai bên dự kiến thảo luận về các vấn đề như dỡ những lệnh trừng phạt còn lại nhằm vào Syria, tái thiết đất nước và chống khủng bố.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết chính phủ của ông Sharaa đang "nỗ lực hết sức để thực hiện các cam kết về chống khủng bố và ma túy, loại bỏ mọi tàn dư của vũ khí hóa học và thúc đẩy an ninh, ổn định khu vực".

Ông Sharaa lên nắm quyền hồi tháng 12/2014, sau khi nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) của ông dẫn dắt liên minh nổi dậy lật đổ chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad. Các lãnh đạo mới của Syria đang tìm cách xây dựng hình ảnh ôn hòa.

HTS, từng có liên hệ với al-Qaeda, được Mỹ đưa khỏi danh sách khủng bố vào tháng 7. Ông Sharaa trước đó gặp Tổng thống Trump tại Arab Saudi, một tuần sau khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris trong chuyến công du đầu tiên tới phương Tây.

Huyền Lê (Theo AFP)