Hội đồng Bảo an bác đề xuất hoãn trừng phạt Iran

Dự thảo nghị quyết trì hoãn tái áp đặt lệnh trừng phạt Iran thêm 6 tháng, do Nga và Trung Quốc đồng bảo trợ, bị chặn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc sau cuộc bỏ phiếu ngày 26/9 với kết quả 4 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Bắc Kinh và Moskva trước đó đề nghị hoãn kích hoạt cơ chế "tái áp dụng ngay lập tức" với các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Tehran. Hai nước lập luận rằng các bên cần thêm 6 tháng để nỗ lực đàm phán.

"Chúng tôi hy vọng các đồng nghiệp châu Âu và Mỹ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, chọn con đường đối thoại thay vì kiểu 'tống tiền vụng về' vốn chỉ làm tình hình khu vực leo thang căng thẳng", Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy phát biểu trước khi biểu quyết.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc biểu quyết về đề xuất trì hoãn trừng phạt Iran ngày 26/9. Ảnh: Reuters

Vì nghị quyết không được thông qua, lệnh trừng phạt toàn diện theo cơ chế "tái áp dụng ngay lập tức" sẽ có hiệu lực từ 20h ngày 27/9 theo kế hoạch ban đầu. Những biện pháp bao gồm cấm vận vũ khí thông thường, hạn chế liên quan đến tên lửa đạn đạo, cấm tái xử lý và làm giàu uranium, đóng băng tài sản toàn cầu cùng lệnh cấm đi lại đối với cá nhân và tổ chức Iran.

Biện pháp trừng phạt được khôi phục sau khi Anh, Pháp và Đức cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và các vòng đàm phán suốt nhiều tuần không mang lại kết quả. "Hội đồng không nhận thấy cam kết rõ ràng về lộ trình cho giải pháp ngoại giao. Các biện pháp trừng phạt sẽ được tái áp đặt cuối tuần này", Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward phát biểu.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ trích động thái này là "bất công, phi pháp và phi lý". Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói phương Tây đang hành động "vô pháp, liều lĩnh chính trị và xem thường quy trình". Ông khẳng định Tehran sẽ "không bao giờ chịu khuất phục trước mọi sức ép" và nhấn mạnh chương trình hạt nhân nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Khi phát biểu trước báo giới bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Tehran vẫn có thiện chí đàm phán, bằng chứng là Iran không có ý định rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Ông cũng viện dẫn trường hợp Triều Tiên rời NPT năm 2003 và sau đó phát triển thành công vũ khí hạt nhân, song nhấn mạnh Iran sẽ không đi theo con đường này.

Thanh Danh (Theo AP)