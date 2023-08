Hội đồng Anh mở rộng hoạt động giáo dục dịp kỷ niệm 30 năm

Hội đồng Anh tăng cường hỗ trợ các đề án dạy và học ngoại ngữ của nhà nước, mở thêm cơ sở đào tạo… trong giai đoạn tiếp theo, sau 30 năm có mặt tại Việt Nam.

Đơn vị là tổ chức hợp tác văn hóa giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh với hệ thống văn phòng đại diện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, thành lập vào năm 1934 và hiện diện tại Việt Nam từ năm 1993. Hội đồng Anh xây dựng mối quan hệ uy tín với các Bộ, ban ngành với chuỗi dự án nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa - giáo dục - nghệ thuật, đóng góp sâu sắc vào sự phát triển hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Thông qua chương trình "Kết nối các nhà khoa học" và Quỹ Newton, Hội đồng Anh tạo điều kiện cho nhiều người thực hiện nghiên cứu đa lĩnh vực. Bên cạnh đó, tổ chức phát triển chương trình "Hợp tác Đối tác toàn cầu và quốc tế hóa về giáo dục" hướng đến hỗ trợ nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng tại Việt Nam, thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục hai nước.

Từ nay đến năm 2030, Hội đồng Anh tiếp tục hỗ trợ tích cực các hoạt động của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân (Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) nhằm tăng cường nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương pháp tiếp cận sáng tạo. Từ đó, tổ chức có thể góp phần cải thiện chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh và đánh dấu cột mốc 30 năm có mặt tại Việt Nam, Hội đồng Anh ra mắt "UK/Viet Nam Season 2023". Chương trình bao gồm loạt các sự kiện giới thiệu hoạt động trao đổi văn hóa, giáo dục và quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, mở ra nhiều trải nghiệm giao lưu quốc tế từ tháng 6 đến tháng 12.

Đại diện Hội đồng Anh phát biểu trong lễ ra mắt chương trình UK/Vietnam Season 2023. Ảnh: Hội đồng Anh

Hội đồng Anh cũng là một trong những địa chỉ quen thuộc với các học viên tiếng Anh và thí sinh thi IELTS nhờ phương pháp học hiện đại, trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế và môi trường học an toàn. Vì vậy, tổ chức đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, cải thiện thứ bậc về khả năng tiếng Anh cho học sinh Việt Nam trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Hội đồng Anh mở rộng hệ thống đào tạo. Trong đó, Trung tâm Giảng dạy Tiếng Anh tại Hà Đông (Hà Nội) ra mắt đầu tháng 6 vừa qua. Tiếp theo, tổ chức dự kiến tiếp tục mở rộng số lượng cơ sở giảng dạy tại TP HCM nhằm phát triển môi trường học tiếng Anh chuẩn quốc tế cho học viên Việt Nam.

Hai trung tâm Giảng dạy tiếng Anh mới nằm tại số 20 Cộng Hòa, quận Tân Bình và số 71 Hoàng Văn Thái, quận 7 (TP HCM). Đây là những cơ sở chuyên đào tạo chương trình học chất lượng cao dành riêng cho học sinh trong độ tuổi 6-17.

Cụ thể, chương trình Primary Plus (6-10 tuổi) hướng tới phát triển toàn diện bốn kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng mềm cần thiết cho thế kỷ 21; Secondary Plus (11-14 tuổi) cho phép học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh cần thiết để giao tiếp, tham gia các kỳ thi và môi trường học tập quốc tế. Cuối cùng, Secondary Plus IELTS và Tiếng Anh Học thuật (15-17 tuổi) đem đến các chủ đề thực tế cho học sinh phát triển trong môi trường toàn cầu.

Tại buổi lễ khai trương trung tâm mới tại quận Tân Bình (TP HCM), ông Michael Little - Giám đốc Giảng dạy Hội đồng Anh Việt Nam cho biết, tổ chức muốn đáp ứng nhu cầu theo học các chương trình tiếng Anh chất lượng ngày càng tăng của người Việt Nam, đồng thời, thắt chặt hợp tác giáo dục giữa hai nước. Mục tiêu của Hội đồng Anh là cung cấp môi trường giáo dục chất lượng cao theo chuẩn Vương quốc Anh đến các đối tượng học viên khác nhau tại Việt Nam.

"Chúng tôi tin rằng, nền tảng giáo dục Hội đồng Anh mang lại sẽ giúp người học bước vào hành trình hội nhập văn hóa quốc tế thành công và đóng góp tích cực cho sự phát triển để trở thành công dân toàn cầu", ông nói thêm.

Ông Sungho Moon - Giám đốc Marketing Hội đồng Anh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bà Emily Hamblin - đại diện Tổng lãnh sự Anh tại TP HCM, ông Michael Little - Giám đốc giảng dạy Hội đồng Anh Việt Nam (từ phải qua) tại buổi lễ khai trương trung tâm tiếng Anh mới tại quận Tân Bình. Ảnh: Hội đồng Anh

Theo đại diện Hội đồng Anh, các cơ sở mới quy tụ đội ngũ giáo viên có chứng chỉ và bằng cấp giảng dạy tiếng Anh quốc tế. Hệ thống gồm 8 phòng học, trang bị cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn Hội đồng Anh toàn cầu. Hệ thống thư viện sở hữu kho tài liệu phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh do các chuyên gia chọn lọc.

Bên cạnh các khóa học tiếng Anh, học sinh có thể tham gia vào các buổi học theo chủ đề để áp dụng kiến thức vào các tình huống giao tiếp thực tế, gia tăng kỹ năng, sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Nhật Lệ