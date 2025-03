Hội đồng Anh khai trương cơ sở mới tại Hà Nội

Cơ sở mới là một phần trong chiến lược mở rộng quy mô của Hội đồng Anh, tọa lạc tầng 3 tòa nhà Lancaster Luminaire, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trò chuyện với VnExpress, ông Michael Little, Giám đốc các trung tâm giảng dạy Hội đồng Anh tại Việt Nam, cho biết đơn vị liên tiếp khai trương cơ sở mới nhằm hiện thực hóa cam kết đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục ngôn ngữ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của học viên.

Cụ thể, cơ sở mới là trung tâm giảng dạy lớn nhất của đơn vị tại Hà Nội, nằm trong tòa nhà Lancaster Luminaire - đạt chứng nhận LEED Gold từ Hội đồng xây dựng xanh Mỹ (USGBC). Công trình thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững, đổi mới giá trị cốt lõi trong chiến lược hoạt động của Hội đồng Anh. Vị trí đắc địa, ngay trung tâm và dễ tìm giúp học viên tiện di chuyển.

Cơ sở mới tại tòa nhà Lancaster Luminaire. Ảnh: Hội đồng Anh

Với 11 phòng học, cơ sở Lancaster Luminaire tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế toàn cầu, có thể phục vụ khoảng 1.000 học viên. Nơi đây cũng trang bị đầy đủ công nghệ giảng dạy mới nhất nhằm tăng hiệu quả tương tác và tiếp thu.

Điểm nổi bật của trung tâm là thư viện đa chức năng, liên tục bổ sung nhiều đầu sách nước ngoài, hỗ trợ học viên mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ.

Cơ sở vật chất hiện đại với nguồn tài liệu học tập phong phú tại cơ sở Lancaster Luminaire. Ảnh: Hội đồng Anh

Tương tự trung tâm khác trong hệ thống, cơ sở mới cung cấp các khóa phù hợp với học viên từng lứa tuổi. Theo đó, Learning Time with Timmy dành cho trẻ mẫu giáo (3-5 tuổi). Primary Plus được thiết kế riêng cho lứa tiểu học (6-10 tuổi). Chương trình Secondary Plus phục vụ học sinh trung học (11-14 tuổi). Đại diện đơn vị nhấn mạnh mỗi chương trình được thiết kế tỉ mỉ, tối ưu hóa trải nghiệm học tập.

Cơ sở mới cũng cung cấp các khóa luyện thi IELTS và khóa tiếng Anh khác, đáp ứng nhu cầu học để hỗ trợ giao tiếp, thương mại, du học và định cư.

Hội đồng Anh còn áp dụng phương pháp giảng dạy thực hành nhằm tạo ra những bài học sáng tạo, tập trung phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các lớp diễn ra trong môi trường an toàn, thân thiện và cá nhân hóa theo từng nhu cầu.

Chị Thu Hoài (Đống Đa, Hà Nội) cho biết bất ngờ vì bốn kỹ năng cơ bản của con tiến bộ rõ rệt sau thời gian học tiếng Anh tại Hội đồng Anh. Ngoài ra, bé còn phát triển kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng làm việc nhóm.



"Sau khóa Primary Plus, tôi định tiếp tục cho con học khóa Secondary Plus. Bé cũng có nguyện vọng như thế", chị Thu Hoài nói thêm.

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ học viên phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh. Ảnh: Hội đồng Anh

Nhân dịp khai trương trung tâm mới, Hội đồng Anh ưu đãi 20% học phí khi đăng ký sớm tại cơ sở Lancaster Luminaire. Đây là cơ hội để học viên và phụ huynh trải nghiệm môi trường học tập chuẩn quốc tế, nhận tư vấn lộ trình học phù hợp.

Ông Michael Little nhấn mạnh trong lĩnh vực giảng dạy và khảo thí tiếng Anh, đơn vị đã giúp hàng triệu người nâng cao ngoại ngữ và chứng minh năng lực, qua đó kết nối thế giới, tiếp cận những cơ hội thay đổi cuộc sống.

"Suốt 30 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi đào tạo khoảng 500.000 học viên. Riêng năm 2024-2025 ghi nhận 20.000 người. Chúng tôi tự hào khi sở hữu đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm lẫn chuyên môn, liên tục cập nhật kiến thức để lớp học hiệu quả, hứng thú hơn", ông Michael Little nói.

Đông Vệ