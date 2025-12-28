Hội diễn được tổ chức tối 28/12, trong khuôn khổ ngành Bưu điện, Viễn thông, Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển, chào mừng thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội diễn văn nghệ Quang cảnh đêm Hội diễn văn nghệ ngành Khoa học và Công nghệ với chủ đề "80 năm - Niềm tin và khát vọng".

Tại sự kiện, ông Phạm Quang Hưởng, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Bưu điện, Viễn thông, Khoa học và Công nghệ luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, từ những năm tháng chiến tranh gian khổ, bảo đảm thông tin liên lạc, nghiên cứu, sáng chế, cải tiến vũ khí phục vụ kháng chiến, đến thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, với những thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Hội diễn là bản hòa ca của truyền thống và khát vọng, là nơi kết tinh giá trị tốt đẹp đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, đồng thời thắp lên niềm tin, khí thế và khát vọng mới trong mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Khoa học và Công nghệ bước vào chặng đường phát triển mới", ông nói.

Hội diễn quy tụ 12 tiết mục được chọn từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam và nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Các tiết mục có sự đa dạng về loại hình, nhạc cụ, kết hợp ca, múa, nhạc, vũ đạo, nhạc cụ truyền thống và âm nhạc điện tử hiện đại hơn, cũng như sự đặc sắc trong thể hiện, từ đơn ca, độc tấu, hợp xướng, múa nghệ thuật, nhảy hiện đại.

Ban giám khảo là những gương mặt nghệ sĩ uy tín và giàu kinh nghiệm, gồm NSND Hoàng Xuân Bình với vai trò trưởng ban giám khảo, cùng các thành viên là NSND Hà Thủy, NSND Kim Chung, ca sĩ Bảo Yến, nhạc sĩ Bảo Anh. NSND Hoàng Xuân Bình, đại diện ban giám khảo, cho biết mỗi tiết mục là một câu chuyện bằng âm nhạc, là thông điệp sinh động về tình yêu quê hương đất nước, niềm tin với Đảng, niềm tự hào về truyền thống ngành, trên hết là tinh thần đoàn kết - sáng tạo - trách nhiệm của người lao động ngành khoa học và công nghệ.

Kết quả, ba tiết mục gồm "Made in Vietnam" của công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam; Liên khúc "Lời ru Âu Lạc - Việt Nam trong tôi" và "Hát lên Việt Nam" của công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; và tiết mục "Tài chính vàng son" của Công đoàn Tạp chí Kinh tế - Tài chính đã đoạt giải nhất. Bốn giải nhì và 5 giải ba được trao cho các đại diện còn lại.