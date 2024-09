Hội cựu Công an nhân dân gia nhập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 5/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, công nhận Hội cựu Công an nhân dân là thành viên của Mặt trận.

Tại Hội nghị lần thứ 10 chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa 10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng hiệp thương, công nhận Hiệp hội Công chứng viên là thành viên của Mặt trận.

Phó chủ tịch MTTQ Nguyễn Hữu Dũng cho biết Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đủ điều kiện để được xem xét công nhận là tổ chức thành viên, theo Quy định số 01/2015 của Đoàn Chủ tịch.

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương, công nhận hai thành viên mới của MTTQ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Phong

Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 567/2023 của Bộ Nội vụ. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Hội là tổ chức của các thế hệ cựu cán bộ Công an nhân dân, nhằm đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và đóng góp tích cực vào việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, hiện đại. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội có Ban Chấp hành 89 người, Ban Thường vụ 21 người, ban lãnh đạo 5 người. Chủ tịch hội là thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Công an và 4 phó chủ tịch. 63/63 tỉnh, thành phố đã có Hội Cựu Công an nhân dân.

Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 132/2017. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, hoạt động trên cả nước. Ban Thường vụ hiệp hội nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 người, Chủ tịch là ông Nguyễn Chí Thiện, Trưởng phòng Công chứng số 2, TP Hà Nội và 4 phó chủ tịch. Tổng số hội viên là 3.337 người.

Sau Đại hội 9 vào năm 2019, Trung ương MTTQ Việt Nam có gần 70 tổ chức thành viên, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam; 4 tổ chức thanh niên - sinh viên; 4 tổ chức chính trị - xã hội; gần 30 tổ chức về tôn giáo và gần 40 tổ chức nghề nghiệp - xã hội.

Theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên có quyền tham gia quản lý, giám sát hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp thông qua việc thảo luận, chất vấn, đánh giá và kiến nghị. Bên cạnh đó, các tổ chức còn có quyền giới thiệu người để hiệp thương cử vào Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và đề nghị Ủy ban bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Các tổ chức thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện Hiến pháp, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, các tổ chức cũng tích cực tham gia thực hiện các chương trình hành động của MTTQ và các nhiệm vụ khác của mặt trận.

Sơn Hà