Hội chứng khiến sản phụ nguy kịch, mất con ở tuần thai 27

Bắc NinhĐang mang thai tuần 26, chị Luyến khó thở, phù toàn thân, bác sĩ phát hiện mắc "hội chứng gương", tức cơ thể mẹ mắc triệu chứng phù giống thai nhi.

Ngày 27/10, đại diện Bệnh viện Sản Nhi số 1 Bắc Ninh cho biết bệnh nhân 32 tuổi, sinh sống ở Đài Loan, mang thai lần 3, làm xét nghiệm sàng lọc dị tật ở tuần 18 tại một bệnh viện ở Đài Loan thì được thông báo thai có nguy cơ cao mắc hội chứng Down. Bác sĩ tư vấn chọc ối để xét nghiệm nhiễm sắc thể, kết quả ở tuần 22 cho thấy thai bình thường.

Đến tuần 25, bệnh nhân tức bụng, mỏi mệt, hơi khó thở, siêu âm thai có dấu hiệu bất thường. Khi làm xét nghiệm chuyên sâu hơn, kết quả thai bị phù, không thể giữ được.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Sản Nhi số 1 Bắc Ninh cho thấy thai 27 tuần bị phù, nhau bám mặt trước và che kín cổ tử cung. Bác sĩ Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện, đã chủ trì hội chẩn và kết luận sản phụ mắc hội chứng gương (Mirror Syndrome) - tình trạng hiếm gặp khi cơ thể mẹ phản chiếu các triệu chứng phù của thai nhi.

Theo các tài liệu y văn trên thế giới, tỷ lệ mắc chưa được thống kê chính xác rộng rãi do tính hiếm gặp của nó, nhưng các báo cáo ca bệnh cho thấy nó là một tình trạng không phổ biến. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Sản Nhi số 1 Bắc Ninh tiếp nhận ca bệnh kiểu này, bác sĩ Tước chia sẻ.

Kíp bác sĩ xử trí cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Tước giải thích hội chứng này rất dễ nhầm lẫn với tiền sản giật vì cùng có biểu hiện phù và tăng huyết áp, có thể dẫn đến chẩn đoán sai. Nếu không can thiệp kịp thời, sản phụ có nguy cơ đối mặt với phù phổi cấp, suy tim cấp, thậm chí tử vong.

Nhận định tình thế khẩn cấp, kíp bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu để chấm dứt thai kỳ. Ca mổ diễn ra an toàn, không gây biến chứng phù phổi cấp và hạn chế mất máu. Tuy nhiên, hậu phẫu, chị Luyến vẫn phải hồi sức tích cực do suy hô hấp và vô niệu (không tiểu được). Sau 4 ngày điều trị bằng thở oxy, lợi tiểu, truyền máu, huyết tương và albumin, sức khỏe sản phụ qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần siêu âm hình thái định kỳ và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Khi có dấu hiệu bất thường, cần tiến hành các chẩn đoán chuyên sâu để phát hiện sớm các bệnh lý thai nhi như phù thai. Việc này không chỉ giúp tiên lượng cho em bé mà còn giúp theo dõi chặt chẽ sức khỏe người mẹ, can thiệp sớm nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm.

Thúy Quỳnh