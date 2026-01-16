Hội chứng khiến chồng không muốn gần gũi vợ sau sinh

6 tháng sau khi đón con đầu lòng, anh Minh bỗng kiệt sức, cáu bẳn và sợ hãi chuyện chăn gối - dấu hiệu của cơn "bão" nội tiết tố mà ít ông chồng nào ngờ tới.

Người đàn ông làm nghề sửa chữa máy, bước vào Trung tâm Sức khỏng Nam giới Men's Health với tâm trạng chán nản. 6 tháng sau khi đón con đầu lòng, anh thấy mình như người khác với biểu hiện mệt mỏi triền miên, khó tập trung, và đặc biệt là suy giảm khả năng cương dương, vấn đề chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ testosterone của người đàn ông 34 tuổi giảm rõ rệt. "Đây không phải trường hợp hiếm gặp," TS.BS.CK2 Trà Anh Duy nói. "Chúng tôi đang chứng kiến ngày càng nhiều người cha trẻ đối mặt tình trạng tương tự".

Nghiên cứu đăng trên tạp chí PNAS chỉ ra nam giới mới làm cha thường bị giảm testosterone tự nhiên, một phản ứng sinh học khi cơ thể chuyển từ chế độ "thu hút bạn tình" sang "chăm sóc và bảo vệ gia đình". Nhưng khi hormone giảm quá sâu, hậu quả không chỉ dừng ở chuyện phòng the. Sau ba tháng điều trị bằng liệu trình bổ sung testosterone tự nhiên, thay đổi dinh dưỡng và tập thể dục nhẹ nhàng, phong độ sinh lý và tinh thần của anh Minh đã hồi phục hoàn toàn.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Anh Hải, 38 tuổi, lại gặp vấn đề khác. 4 tháng sau khi làm cha, anh rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, dễ cáu gắt, mất ngủ và mất kết nối với vợ. Thay vì tận hưởng niềm vui làm cha, người đàn ông cảm thấy như đang chìm dần. Bác sĩ Duy chẩn đoán anh mắc chứng trầm cảm sau sinh ở nam giới, một hiện tượng ảnh hưởng đến khoảng 10% người cha theo nghiên cứu trên tạp chí JAMA. Xét nghiệm cho thấy chỉ số cortisol, hormone căng thẳng, của anh Hải tăng vọt và đang ức chế testosterone. Sau hai tháng áp dụng liệu pháp tâm lý kết hợp thiền định, tập thở và điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi, Hải đã tìm lại sự cân bằng.

Theo bác sĩ Duy, hội chứng "bố bỉm sữa" không chỉ là một thuật ngữ truyền miệng mà là một hiện tượng y học phức tạp với các tác động đa diện.

Nghiên cứu chứng minh các ông bố mới trải qua sự sụt giảm đáng kể không chỉ testosterone mà còn cả estradiol và cortisol. Sự thay đổi này làm giảm tính "năng động" đặc trưng của phái mạnh để thích nghi với việc nuôi dưỡng con nhỏ, nhưng nếu giảm quá sâu sẽ gây ra rối loạn chức năng sinh lý.

Việc chăm con nhỏ gây ra tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Nghiên cứu trên Sleep Medicine Reviews khẳng định giấc ngủ kém không chỉ làm giảm testosterone mà còn khiến nam giới mất đi sự tự tin và khả năng tập trung trong công việc. Stress làm tăng cortisol - "kẻ thù" trực tiếp gây ra các vấn đề về cương dương và lo âu.

Sự mệt mỏi kết hợp với biến động hormone thường dẫn đến sự rạn nứt trong đời sống chăn gối. Nghiên cứu chỉ ra rằng chất lượng tình dục của các cặp đôi thường giảm sút mạnh trong giai đoạn đầu sau sinh. Nếu người chồng không được thấu hiểu và điều trị kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến những xung đột nghiêm trọng trong hôn nhân.

Bác sĩ Duy đưa ra các khuyến nghị dựa trên kinh nghiệm điều trị. Các cặp đôi cùng chia sẻ việc nuôi con sẽ giảm đáng kể mức độ căng thẳng và tăng sự hài lòng trong mối quan hệ. Ăn uống đủ chất, bổ sung kẽm và tập thể dục vừa phải là cách tốt nhất kích thích sản sinh testosterone tự nhiên. Và đừng ngần ngại tìm đến chuyên gia khi có dấu hiệu trầm cảm hoặc lo âu quá mức.

"Hội chứng bố bỉm sữa là thử thách thực sự về sức khỏe nam giới", bác sĩ Duy nói. "Nhưng với sự can thiệp đúng cách về y khoa và tâm lý, nam giới hoàn toàn có thể cân bằng thiên chức làm cha và bản lĩnh vốn có.

Mỹ Ý