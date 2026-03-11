Hội chứng khiến chàng trai có hơn 200 sợi lông trên mỗi cm2 mặt

Ấn ĐộMắc hội chứng Hypertrichosis cực hiếm (chỉ 50 ca từ thời Trung cổ), 95% khuôn mặt của Lalit Patidar, 19 tuổi, bị che phủ bởi lớp lông phát triển vô cùng dày đặc.

Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới năm ngoái công nhận Lalit Patidar là "Người đàn ông nhiều lông nhất thế giới còn sống". Kết quả kiểm tra chuyên môn cho thấy mật độ lông trên vùng đầu và mặt của anh lên tới 201,72 sợi/cm2. Hiện tại, khoảng 95% khuôn mặt của Patidar bị bao phủ bởi lớp lông dày.

"Với tôi, sự khác biệt là một phần bản sắc. Nó khiến tôi trở nên độc nhất và luôn nổi bật ngay cả giữa đám đông hàng triệu người", Patidar nói, hôm 9/3.

Theo các chuyên gia y tế, Hypertrichosis là một tình trạng y khoa cực kỳ hiếm gặp. Ước tính, tỷ lệ mắc bệnh chỉ rơi vào khoảng một phần tỷ người. Tính từ thời Trung cổ đến nay, y văn thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 50 trường hợp tương tự.

Lalit Patidar xác lập kỷ lục thế giới "Người đàn ông nhiều lông nhất thế giới còn sống" năm 2025. Ảnh: Guinness World Records

Hội chứng này đặc trưng bởi sự phát triển quá mức của lông ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể (cả nam và nữ). Ở thể bẩm sinh như trường hợp của Lalit, khoa học lý giải nguyên nhân là do một "sai sót" trong quá trình tiến hóa: những gene kích thích mọc lông vốn đã bị cơ thể con người "khóa" lại từ lâu, nay đột ngột bị kích hoạt trở lại ngay từ khi thai nhi còn trong bụng mẹ. Ngoài ra, bệnh cũng có thể khởi phát muộn ở người trưởng thành do tác dụng phụ của thuốc, rối loạn ăn uống hoặc bệnh tự miễn.

Việc mang trên mặt một lượng lông khổng lồ không chỉ tạo ra diện mạo khác biệt mà còn là một rào cản sinh học đầy thách thức. Lalit cho biết, lớp lông rậm rạp che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến thính giác và thường xuyên gây vướng víu, cản trở việc ăn uống hàng ngày.

Y học hiện đại vẫn chưa tìm ra thuốc điều trị dứt điểm hay phương pháp phòng ngừa đặc hiệu cho hội chứng này. Việc kiểm soát triệu chứng hoàn toàn dựa vào thủ công. Lalit không thể dùng dao cạo thông thường mà phải định kỳ dùng kéo tỉa những vùng lông mọc nhanh nhất như quanh mũi, cằm và sau tai. Dù các bác sĩ có thể chỉ định liệu pháp điện phân hoặc laser để triệt tiêu nang lông, hiệu quả mang lại vẫn rất hạn chế đối với những ca bẩm sinh nặng.

Patidar chụp ảnh cùng các chị em. Ảnh: The Sun

Mang một diện mạo khác biệt, tuổi thơ của Lalit là những tháng ngày giông bão với những lần bị ném đá và chế giễu tàn nhẫn. Tuy nhiên, thay vì đầu hàng trước căn bệnh chưa có thuốc chữa, chàng trai 19 tuổi đã chọn cách thay đổi góc nhìn.

Hiện, Lalit Patidar không chỉ là một kỷ lục gia mà còn là một ngôi sao mạng xã hội với hàng trăm nghìn người theo dõi. Anh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường và hành trình chăm sóc diện mạo đặc biệt của mình, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng về các căn bệnh hiếm. Anh tin rằng sự thấu hiểu và tôn trọng từ xã hội chính là liều thuốc quan trọng nhất dành cho những người mang diện mạo khác biệt.

Bình Minh (Theo The Sun)