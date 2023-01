Hội An yên bình ngày cận Tết

Trong những ngày giáp Tết, thời tiết Hội An khá ấm áp, nắng không quá gắt. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (28 tuổi) cho biết đã rất nhiều lần đến với phố cổ Hội An nhưng luôn thấy mảnh đất này đầy sức hút bởi sự cổ kính, nên thơ. "Là người làm du lịch, mình mong muốn Hội An sẽ thu hút nhiều hơn khách du lịch nhưng vẫn giữ nguyên được nét đẹp truyền thống", chị Hoa bày tỏ.