Hội An vào top điểm đến tháng 7

Hội An, Việt Nam

Miêu tả về địa điểm du lịch hút khách tại Việt Nam, Time Out Dubai viết: "Khi mùa mưa kết thúc, những du khách thông thái ở Việt Nam sẽ bắt đầu hướng về bờ biển miền Trung này, nơi có thời tiết khô ráo và ấm áp để nghỉ dưỡng". Hội An, thành phố 400 tuổi từng là thương cảng sầm uất nhất Đông Nam Á vào thế kỷ 16, là nơi lý tưởng để du khách có thể quay ngược thời gian và sống với những ký ức xưa cũ.

Sau khi khám phá nơi này, Time Out gợi ý du khách tiếp tục hành trình tới Đà Nẵng để tắm biển, vượt đèo Hải Vân ngắm cố đô Huế và kết thúc ở chuyến đi ở động Phong Nha, Quảng Bình. Ảnh: Pai