Hội An và Huế dừng nhiều lễ hội chào mừng năm mới

Chính quyền TP Hội An và Huế lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình chào đón Tết Dương lịch 2022 nhưng do Covid-19 bùng phát nên phải dừng.

Ngày 29/12, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch TP Hội An, cho biết do diễn biến phức tạp của Covid-19, nhiều ca nhiễm cộng đồng chưa xác định được nguồn lây nên thành phố tạm dừng chương trình dạ hội Hội An - chào năm mới đêm 31/12 và đón đoàn khách đầu tiên tham quan thành phố sáng 1/1/2022. Cả hai chương trình đã phát hành giấy mời tham dự nhưng sẽ hủy.

Hội An trang hoàng đèn lồng phục vụ du khách đón năm mới 2022. Ảnh: Đắc Thành

Riêng việc đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kín, văn hóa nghệ thuật đường phố, hoạt động trải nghiệm, tham quan phố cổ và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động bình thường để phục vụ du khách. Các hoạt động này phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ngày 1/1/2022, Hội An dự kiến đón 8 đoàn 400 khách đến tham quan đầu năm mới.

Một tuần qua, toàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận nhận 632 ca, riêng TP Hội An 36 ca bệnh, trong đó có 16 ca cộng đồng ở 7 phường xã.

Tương tự, Chủ tịch UBND TP Huế Võ Lê Nhật cho biết phố đi bộ quanh Hoàng thành Huế ở tuyến đường Lê Huân và 23/8 dự kiến khai trương vào đêm 31/12 sẽ dừng hoạt động. Đêm nhạc countdown chào đón năm 2022 dự kiến tổ chức tại ngã 6 trung tâm thành phố đêm 31/12 cũng sẽ dừng để phòng dịch Covid-19.

Mô hình phố đêm Hoàng thành Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Ngoài việc dừng hoạt động chào đón Tết Dương lịch, thành phố Huế khuyến cáo người dân tuân thủ yêu cầu 5K phòng dịch của Bộ Y tế. Các nhà hàng, quán cà phê phải quét mã QR đối với khách vào quán.

Một tuần qua, mỗi ngày Thừa Thiên Huế ghi nhận gần 400 ca nhiễm mới, hơn nửa là ca cộng đồng. Trước thực trạng F0 tăng dần đều, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thừa Thiên Huế đã cách ly, điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà từ ngày 28/12. Các tổ y tế lưu động sẽ trực tiếp thăm khám, theo dõi sức khỏe F0.

Đắc Thành - Võ Thạnh