Hội An trong top 10 thành phố tốt nhất thế giới

Hội An vào top 10 thành phố tốt nhất thế giới 2025 do tạp chí du lịch Travel + Leisure bình chọn, xếp thứ 6 nhờ kiến trúc phố cổ và trải nghiệm đặc trưng.

Top 10 thành phố tốt nhất thế giới nằm trong giải thưởng World’s Best Awards 2025 lần thứ 30 do tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure công bố ngày 8/7. Dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay là San Miguel de Allende, Mexico với 93,33 điểm. Xếp thứ hai là Chiang Mai, Thái Lan (91,94 điểm)và Tokyo, Nhật Bản ở vị trí thứ ba (91,39 điểm).

Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này, đứng vị trí thứ 6 với 91 điểm. Hội An được đánh giá cao nhờ hệ thống kênh rạch và kiến trúc phố cổ đặc trưng, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999. Du khách đến Hội An thường dành thời gian tản bộ, chụp ảnh trên những con phố cổ, ghé thăm các quán cà phê, cửa hàng mua sắm và tận hưởng không khí sôi động về đêm.

Nắng sớm ở phố cổ Hội An. Ảnh:

Hoi An Photographer/Unsplash

Danh sách những thành phố tốt nhất thế giới dựa trên khảo sát ý kiến độc giả. Các thành phố được bình chọn dựa trên tiêu chí: điểm tham quan ấn tượng, khách sạn chất lượng, ẩm thực sôi động, văn hóa lịch sử đặc sắc và bầu không khí đặc trưng khó tìm thấy ở nơi khác.

Một thành phố đáng sống không chỉ nằm ở những khu phố sôi động hay ẩm thực đặc sắc, mà còn ở giao thông thuận tiện, nhiều không gian xanh và môi trường cởi mở. Tiêu chí "xứng đáng với chi phí" cũng được nhấn mạnh, khi nhiều thành phố mang đến trải nghiệm đáng giá so với số tiền du khách bỏ ra.

Khảo sát năm nay ghi nhận châu Á chiếm ưu thế với bảy đại diện trong top 10. Khu vực Mỹ Latinh cũng ghi dấu ấn với thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng và 5 đại diện khác góp mặt. Nhiều độc giả cho rằng những điểm đến này "hội đủ mọi yếu tố" và xứng đáng ghé thăm nhiều lần.

Travel + Leisure là tạp chí du lịch uy tín của Mỹ, được xuất bản lần đầu vào năm 1937. Tạp chí này chuyên về các bài đánh giá, xếp hạng về điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và xu hướng du lịch, đồng thời cũng có các giải thưởng thường niên như "World's Best Awards".

Mai Phương (Theo Travel + Leisure)