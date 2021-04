Hội An nhộn nhịp du khách ngày cuối tuần

Tại Quảng Nam tổng lượt khách lưu trú tháng 3 gần 77 nghìn lượt, tăng 27,3% so với tháng trước, nhưng giảm 32,4% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh giảm 71% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế giảm 98%, khách trong nước giảm 63%; tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ giảm 79%.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao du lịch Quảng Nam cho biết, để kích cầu, thu hút nguồn du khách, Sở đang phối hợp Hiệp hội Du lịch, các cơ sở du lịch đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá đến du khách trong nước. Thời gian tới, việc một số quốc gia làm tốt phòng chống dịch, các địa phương có thể mở chương trình đón du lịch theo hướng hộ chiếu vaccine.