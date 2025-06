Hội An ngập giữa mùa hè, du khách lội nước đi tham quan

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wutip, tại Hội An lượng mưa ngày 11-12/6 ở mức hơn 350 mm. Đỉnh lũ tại Hội An ghi nhận trên báo động 1 là 6 cm, mức gây ngập đường, chưa vào nhà dân.