Hội An lọt top 5 điểm đến chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Á

Phố cổ Hội An xuất hiện trong danh sách 5 điểm đến du lịch chăm sóc sức khỏe tại châu Á do báo Ấn Độ bình chọn.

Trong năm 2025, du lịch chăm sóc sức khỏe tiếp tục là xu hướng được nhiều du khách quốc tế lựa chọn, đặc biệt tại khu vực châu Á - nơi được xem là cái nôi của các phương pháp trị liệu cổ truyền. Detox thư giãn giữa không gian di sản tại Hội An, tắm rừng tại Nhật Bản... được đánh giá cao nhờ khả năng kết hợp nghỉ dưỡng với phục hồi thể chất và tinh thần. Nhiều điểm đến trong khu vực đã phát triển loại hình này theo hướng tiếp cận toàn diện, phù hợp với cả khách du lịch cá nhân lẫn gia đình muốn hướng đến lối sống lành mạnh.

Sông Hoài đoạn trước chùa Cầu tại phố cổ Hội An. Ảnh: Nguyễn Đông

Times of India, nhật báo tiếng Anh có lượng phát hành lớn tại Ấn Độ, đã giới thiệu danh sách các điểm đến chăm sóc sức khỏe đáng chú ý ở châu Á, nhằm gợi ý cho du khách những lựa chọn nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu tinh thần và thể chất.

Hội An

Hội An, đô thị cổ ven biển của Việt Nam và là Di sản Thế giới do UNESCO công nhận, được Times of India đánh giá là nơi kết hợp trị liệu thư giãn trong không gian di sản cổ kính với chi phí hợp lý.

Du khách đang trải nghiệm liệu trình chăm sóc sức khỏe ở một resort ở Hội An. Ảnh: Namia River

Tại Hội An, du khách có cơ hội trải nghiệm đa dạng dịch vụ như các khóa yoga, các gói detox cơ thể và trị liệu spa mang phong cách truyền thống Việt Nam. Không gian yên tĩnh, kiến trúc cổ giao thoa Á - Âu, những con phố lung linh đèn lồng về đêm và nhịp sống chậm rãi là những yếu tố làm nên sức hút riêng của Hội An, phù hợp cho kỳ nghỉ thư giãn và tái tạo năng lượng.

Bali

Bali (Indonesia) nổi bật nhờ không gian gần gũi thiên nhiên với những thửa ruộng bậc thang, đền đài linh thiêng và không khí thiền định. Khu vực Ubud là nơi tập trung nhiều trung tâm yoga, quán cà phê thuần chay và cơ sở trị liệu toàn thân.

Du khách tập yoga buổi sáng giữa thiên nhiên ở Ubud. Ảnh: The Luxury Signature

Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng một buổi yoga ngắm bình minh, trải nghiệm massage kiểu Bali, dùng bữa với thực phẩm hữu cơ và ghé thăm các ngôi đền cổ. Mùa khô (từ tháng 4 đến tháng 10) là thời điểm lý tưởng để đến đây.

Kerala

Tại Ấn Độ, bang Kerala không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên thu hút du khách mà còn ở các liệu pháp Ayurveda truyền thống. Ayurveda là một hệ thống y học truyền thống của người Ấn Độ, có niên đại trên 5.000 năm, mang lại nhiều tiềm năng cả theo quan điểm y học phương Đông và phương Tây.

Du khách trải nghiệm liệu pháp Shirodhara – một hình thức trị liệu Ayurveda truyền thống tại Kerala, Ấn Độ. Ảnh: Medical Travel Market

Ngoài các gói trị liệu, khi đến Kerala, du khách được trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thông qua ẩm thực, từ các món ăn thuần chay bày trên lá chuối đến cà ri cá mang hương vị đặc trưng. Khu vực Kovalam tại đây cho phép du khách kết hợp giữa yoga, Ayurveda và nghỉ dưỡng ven biển.

Chiang Mai

Chiang Mai (Thái Lan) là lựa chọn thay cho những ai đã chán đi biển và muốn lên núi. Nằm ở miền bắc Thái Lan, thành phố này nổi bật với cảnh núi non, đền cổ và phong cách sống chậm.

Du khách trải nghiệm thiền định kiểu Thái tại Chiang Mai. Ảnh: Luxe Wellness Club

Tại đây, du khách có thể tận hưởng massage Thái truyền thống, ăn uống lành mạnh với thực đơn hữu cơ và nghỉ dưỡng giữa khung cảnh ruộng bậc thang. Giá cả tại Chiang Mai cũng được đánh giá là phù hợp với nhiều đối tượng du khách.

Minakami

Ở Nhật Bản, thị trấn Minakami thuộc tỉnh Gunma là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm "tắm rừng" - hình thức trị liệu tinh thần phổ biến tại quốc gia này.

Du khách đi bộ ngắm cảnh thiên nhiên ở Minakami, Nhật Bản. Ảnh: RakutenTravel

Du khách có thể đi bộ giữa rừng tuyết tùng, ngắm núi Tanigawa-dake và thư giãn trong các suối nước nóng ngoài trời (onsen). Minakami là sự kết hợp giữa thiên nhiên, tĩnh lặng và văn hóa chăm sóc sức khỏe đặc trưng của Nhật.

