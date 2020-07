Hội An lập chốt chặn người từ Đà Nẵng vào

Quảng NamBốn cửa ngõ phía Bắc Hội An được lập chốt kiểm dịch để kiểm soát người ra vào.

Các chốt kiểm dịch này được đặt trên đường Lạc Long Quân, Điện Biện Phủ, ĐT 607 và ĐT 608 (TP Hội An) sáng 30/7.

"Đây là bốn tuyến đường chính ở phía Bắc thành phố, giáp ranh với thị xã Điện Bàn nơi có tuyến giao thông đi ra Đà Nẵng", ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An nói.

Chốt chặn trên đường Lạc Long Quân, khối phố An Bàng, phường Cẩm An sáng 30/7. Ảnh: Đắc Thành.

Tại các chốt kiểm dịch, lực lượng công an chặn phương tiện để kiểm tra lịch trình; những người đến từ Đà Nẵng được yêu cầu quay đầu xe, không được vào Hội An.

Theo ông Sơn, đây là biện pháp để ngăn chặn người từ vùng dịch về; những trường hợp di chuyển với mục đích công vụ và cung cấp nhu yếu phẩm mới được qua chốt.

Ngoài các chốt trên, thành phố Hội An còn lập thêm bốn chốt kiểm soát và dựng rào chắn tại khối phố An Hội, phường Minh An - nơi "bệnh nhân 428" cư trú. Khu phố này rộng gần 13 ha; khoảng 450 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu.

TP Hội An dựng hàng rào phong tỏa trên cầu An Hội đường ra vào khu phố nơi cư trú của "bệnh nhân 428", sáng 30/7. Ảnh:Đắc Thành.

Lãnh đạo thành phố Hội An thông tin trên địa bàn có 5 ca nghi nhiễm nCoV, mẫu bệnh phẩm của họ đã được chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang để xác định. Trong đó, ba người có yếu tố dịch tễ liên quan đến "bệnh nhân 428".

Sáng nay, Quảng Nam quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 toàn thành phố Hội An, từ 0h ngày 31/7 đến 14/8. Huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn đóng cửa nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát, bãi tắm... cũng trong thời gian trên.

Bộ Y tế sáng 30/7 ghi nhận 9 ca nhiễm nCoV, gồm 8 người Đà Nẵng, một Hà Nội, tổng số ca nhiễm lên 43 trong sáu ngày. Trong đó, Đà Nẵng 34 ca, Quảng Ngãi một ca, Quảng Nam ba ca, Hà Nội hai ca, Đăk Lăk một ca, TP HCM hai ca. Các bệnh nhân này đều có yếu tố dịch tễ liên quan Đà Nẵng.

Đắc Thành