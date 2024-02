Hội An là 'thành phố đẹp nhất' trong mắt du khách nước ngoài

Quảng NamĐến Hội An "ăn Tết", nữ du khách Ấn Độ từng đi nhiều quốc gia Đông Nam Á cảm nhận Hội An đông đúc nhưng "đẹp nhất".

Sunita, nữ du khách Ấn Độ cùng chồng đến Việt Nam lần đầu trong dịp Tết Giáp Thìn và chọn Hội An để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. "Hội An thật sự là một thành phố rất rất đẹp, có lẽ đẹp nhất trong những nơi chúng tôi từng đến", Sunita nói và cho biết vợ chồng cô đã ở Hội An ba ngày Tết, cảm nhận được sự đặc sắc và thú vị của lễ hội đầu năm ở Việt Nam.

Sunita, du khách Ấn Độ, du lịch Hội An dịp Tết. Ảnh: Trần Trung Hiếu

Sunita và chồng dành thời gian khám phá văn hóa tại phố cổ, đến viếng các đền, chùa nổi tiếng ở đây. Cũng muốn tham quan các bảo tàng, hay những khu lưu niệm, nhưng Sanita chia sẻ sự tiếc nuối khi nhiều nơi đóng cửa dịp Tết. Bù lại, khung cảnh đông đúc ngày Tết khiến cô thích thú.

Với cô, Hội An đông, nhưng điều này "thật tuyệt vời" vì nó giống những lễ hội lớn ở Ấn Độ, cũng đông như vậy. "Tôi thích sự náo nhiệt này bởi vì tôi được gặp nhiều người, không khí rất vui, đèn lồng rực rỡ khắp nơi rất đẹp", cô nói thêm.

Vợ chồng chị Sunita tại phố cổ Hội An dịp Tết. Ảnh: Trần Trung Hiếu

Là một người đam mê du lịch, Sunita từng đến nhiều quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam là một quốc gia "rất dễ thương" và gợi ý mọi người nên đến đây ít nhất một lần. Sunita thấy Việt Nam và Ấn Độ có điểm chung "đáng quý" là mọi người rất coi trọng gia đình nên cô chia sẻ nhất định cùng gia đình trở lại Việt Nam và dự định đưa các con du lịch miền Bắc.

Hội An dịp Tết Giáp Thìn liên tục đông khách. Minh Thư, nhân viên một khách sạn trong phố cổ cho biết, lượng khách những ngày Tết "đông nghịt, phục vụ không xuể". Giá phòng khách sạn năm nay tăng khoảng 30% so với trước dịch. Một số khách sạn không phụ thu dịp Tết, thay vào đó họ bán kèm các combo đồ ăn, tour du lịch trong ngày nhằm thu hút du khách.

Phố cổ Hội An ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn. Ảnh: Trần Trung Hiếu

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, từ ngày 8 đến 14/2 (tức 29 Tết đến mùng 5 Tết), tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh (trong đó chủ yếu là Hội An) đạt 305.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế tăng 42% và tăng 31%. Riêng lượng khách tham quan đạt 260.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ.

Hội An gần đây liên tục được lựa chọn là các điểm đến tiêu biểu trên thế giới như điểm trăng mật trong mơ, nơi thích hợp vừa để mua sắm, tham quan kết hợp tắm nắng.

Vy Yến