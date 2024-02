Hội An là điểm đến trăng mật trong mơ 2024

Vượt qua Maldives hay Venice, Hội An được yêu thích thứ 2 trong danh sách 25 điểm đến trăng mật trong mơ năm 2024.

Ngày 14/2, Tripadvisor công bố top 25 điểm đến trăng mật trong mơ dành cho các cặp đôi muốn đi du lịch trong năm nay. Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách, đứng thứ hai sau Bali, Indonesia. Thành phố nằm bên bờ biển miền Trung thuộc tỉnh Quảng Nam này từng là thương cảng quan trọng của Đông Nam Á từ thế kỷ 15 đến 19, được bảo tồn tốt đến nay.

Hội An những ngày Tết Giáp Thìn. Ảnh: Lekima Hung

Hội An là một trong những điểm dừng chân yêu thích của du khách, đặc biệt được khách quốc tế biết đến ngày càng nhiều. Vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, khu phố cổ rực sáng vào ban đêm nhờ hàng nghìn chiếc đèn lồng được thắp lên. Các điểm tham quan nổi tiếng tại khu vực gồm chùa Cầu Nhật Bản, đền Quan Công.

"Hãy để các thợ may chuyên nghiệp ở đây may cho bạn một số quần áo theo số đo riêng", Tripadvisor gợi ý về trải nghiệm du khách nên thử khi đến phố cổ. Một số cơ sở lưu trú uy tín, nhận được nhiều phản hồi tốt tại Hội An du khách có thể tham khảo gồm Victoria Hoi An Beach Resort & Spa, ÊMM Hội An.

Các điểm đến khác nằm trong top gồm Maldives, Cộng hòa Dominica, Santorini Hy Lạp, Mauritius, Venice Italy, Khao Lak Thái Lan, Zanzibar, Budapest Hungary. Quán quân Bali được ví như "đẹp như một tấm bưu thiếp", "một thiên đường khiến du khách có cảm giác như lạc vào trong giấc mơ". Các trải nghiệm dành cho du khách khi đến đây gồm đắm mình dưới ánh mặt trời bên bãi cát trắng mịn trải dài, lặn dọc theo các rặng san hô hoặc xác tàu chiến đầy màu sắc có từ Thế chiến II. Bali cũng có những khu rừng tươi tốt phủ bóng râm cho các ngôi đền đá cổ.

25 điểm trăng mật trong mơ 2024 STT Điểm đến STT Điểm đến 1 Bali, Indonesia 14 Ambergris Caye, Belize 2 Hội An, Việt Nam 15 Tulum, Mexico 3 Maldives 16 Dubrovnik, Croatia 4 CH Dominica 17 Bora Bora 5 Mauritius 18 Niagara-on-the-Lake, Canada 6 Khao Lak, Thái Lan 19 Budapest, Hungary 7 Jamaica 20 Prague, CH Czech 8 Santorini, Hy Lạp 21 Viti Levu, Fiji 9 Zanzibar 22 Kauai, Hawaii 10 Venice, Italy 23 Barbados 11 St. Lucia 24 Killarney, Ireland 12 Gramado, Brazil 25 Antigua 13 Lisbon, Bồ Đào Nha

Danh sách dựa trên đánh giá của chuyên gia và du khách từng ghé thăm. Các điểm đến phải đáp ứng nhiều tiêu chí như không gian lãng mạn, khung cảnh phù hợp để có những bữa tối dưới ánh nến và cung cấp trải nghiệm, phiêu lưu ấn tượng dành cho hai người.

Top 25 điểm trăng mật trong mơ nằm trong khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 của Tripadvisor. "Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ được trao giải Best of the Best, biểu thị mức độ xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch của các đại diện được vinh danh", trang web nhận xét.

Anh Minh (Theo Tripadvisor)