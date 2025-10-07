Hội An là điểm đến tiết kiệm nhất với khách du lịch mùa đông

Hội An đứng đầu danh sách 10 điểm đến đường xa có chi phí tiết kiệm nhất dành cho du khách muốn đi du lịch quốc tế mùa đông.

Theo các chuyên gia, du lịch xa không đồng nghĩa với tốn kém. Vé máy bay có thể cao, nhưng khách sạn, đồ ăn và các hoạt động ở nhiều điểm đến châu Á lại rẻ hơn đáng kể.

Theo danh sách được công bố hồi đầu tháng 9 của tạp chí Anh Time Out, Hội An, Việt Nam được vinh danh là điểm đến đường xa tiết kiệm nhất mùa đông năm nay, giúp du khách Âu, Mỹ có thể tận hưởng nhiều trải nghiệm hơn với cùng số tiền bỏ ra.

Báo cáo này tổng hợp chi phí hàng ngày của du khách ở nhiều hạng mục, từ ẩm thực, đồ uống đến lưu trú, để xác định 10 điểm đến có giá trị tốt nhất cho kỳ nghỉ tránh đông.

Một góc phố cổ Hội An. Ảnh: Đắc Thành

Tại đây, một bữa tối ba món cho hai người kèm một chai rượu vang khoảng 54 USD (1,4 triệu đồng), một chai bia địa phương có giá trung bình gần 2 USD (50.000 đồng). Ngoài giá cả hợp lý, Hội An còn được biết đến là một trong những thành phố "ăn ảnh" nhất Việt Nam, với những con phố lát đá quanh co bên dòng sông Hoài rực rỡ ánh đèn lồng, ẩm thực đường phố phong phú, bãi biển sạch và chợ đêm nhộn nhịp.

Xếp ngay sau là Cape Town (Nam Phi), nơi một ly rượu vang trung bình 3 USD. Du khách có thể chiêm ngưỡng Núi Bàn hùng vĩ, dạo bước giữa khu phố sắc màu Bo-Kaap hoặc ngắm đàn chim cánh cụt trên bãi biển Boulders.

Bali (Indonesia) giữ vị trí thứ ba, nổi bật với mức giá phải chăng và đồ uống chỉ từ 6 USD một ly cocktail. Dù nổi tiếng là điểm đến đông đúc, Bali vẫn còn nhiều vùng biển yên bình, đặc biệt dọc bờ nam - nơi những người yêu lướt sóng tìm đến để tránh xa đám đông.

Các điểm đến còn lại gồm Mombasa, Kenya; Tokyo, Nhật Bản; Columbo, Sri Lanka; Penang, Malaysia; Delhi, Ấn Độ; Phuket, Thái Lan; Santiago, Chile.

Time Out là thương hiệu truyền thông và du lịch toàn cầu, ra đời tại London (Anh) năm 1968. Tạp chí nổi tiếng với việc cung cấp những thông tin chọn lọc, uy tín về ẩm thực, văn hóa và các điểm đến hấp dẫn trên khắp thế giới. Dựa trên sự tổng hợp từ mạng lưới biên tập viên và chuyên gia địa phương, các bảng xếp hạng của tạp chí là nguồn tham khảo đáng tin cậy. Họ giúp du khách khám phá những trải nghiệm chân thực, độc đáo và đưa ra những gợi ý hữu ích cho các chuyến đi phù hợp với nhiều ngân sách.

Anh Minh