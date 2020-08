Hội An kêu gọi bác sĩ, sinh viên hỗ trợ chống dịch

Quảng NamNhân lực y tế khó khăn, Chủ tịch thành phố Hội An viết thư kêu gọi y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch.

Bức thư trên được ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch thành phố Hội An viết sáng 1/8 gửi đến các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đang công tác hoặc đã nghỉ hưu trên địa bàn. Ngoài ra, chính quyền Hội An mong muốn các sinh viên y khoa tình nguyện tham gia chiến dịch phòng chống nCoV.

Nhân viên y tế thành phố Hội An làm việc trong khu cách ly. Ảnh: Nguyễn Văn Lanh.

Ông Sơn viết, hiện nay dịch bệnh nCov gây ra trên địa bàn bước vào giai đoạn mới, "với diễn biến đặc biệt phức tạp, khó lường". Tại địa phương, ca dương tính nCoV các trường hợp F1, F2 đang không ngừng gia tăng, nguy cơ lây lan, bùng phát trong cộng đồng rất cao.

Trong đó, Hội An gặp khăn về lực lượng nhân viên y tế tham gia, phòng chống dịch. Thành phố vì thế rất cần sự chung tay, đồng lòng của các y, bác sĩ và sinh viên y khoa để cùng đầy lùi dịch bệnh.

Đến trưa nay, Hội An ghi nhận 10 ca nhiễm nCoV. Thành phố này cách ly xã hội từ 0h ngày 31/7 đến 14/8 và phong tỏa khối phố An Hội, phường Minh An nơi có nhiều bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Đắc Thành