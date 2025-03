Hội An hơn 30 năm trước dưới ống kính khách Anh

Nam phóng viên cũng chia sẻ hình ảnh ở bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Bãi biển ông ghé và chụp lại hiện là khu nghỉ dưỡng được yêu thích ở thành phố.

Theo Simon, từ khi Việt Nam mở cửa du lịch năm 1990, du khách tăng mạnh hàng năm, Hội An ngày nay là điểm đến yêu thích của khách cả trong và ngoài nước. Năm 2024, có hơn 4 triệu du khách đã đến Hội An, phổ cổ luôn đông khách ngắm đèn lồng, check in ở Chùa Cầu, ghé thăm các nhà hàng và quán cà phê, cửa hàng thời trang, đồ trang sức, tranh vẽ.