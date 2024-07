Hội An được bình chọn thành phố đẹp thứ 4 thế giới

Quảng NamHội An là đại diện duy nhất của Việt Nam được Travel & Leisure vinh danh ở hai hạng mục Thành phố đẹp nhất thế giới và nhất châu Á năm 2024.

Theo công bố giải World's Best thường niên vào tháng 7 của tạp chí du lịch Mỹ Travel & Leisure, Hội An đứng thứ 4 tại hạng mục 25 thành phố đẹp nhất thế giới 2024 với 90,67 điểm trên 100, sau San Miguel de Allende của Mexico, Udaipur của Ấn Độ và Kyoto của Nhật Bản.

Trong top 25 thành phố đẹp nhất châu Á, Hội An đứng thứ 3 sau hai đại diện từ Ấn Độ và Nhật Bản.

Phố Cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: Giang Huy

Trong mắt du khách quốc tế và các chuyên gia du lịch, "không có gì ngạc nhiên khi Hội An xuất hiện trong danh sách". Ngoài danh hiệu Di sản Thế giới UNESCO trao cho Phố cổ Hội An, điểm đến còn là nơi lý tưởng cho người sành ăn cùng các món ngon như cao lầu, bánh mì và những người đam mê lịch sử. Hội An cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 km, thuận tiện cho việc di chuyển, ghé thăm.

10 thành phố đẹp nhất thế giới 2024 San Miguel de Allende, Mexico - 91,88 Florence, Italy - 90,55 Udaipur, Ấn Độ - 91,75 Bangkok, Thái Lan - 90,27 Kyoto, Nhật Bản - 91,49 Tokyo, Nhật Bản - 90,04 Hội An, Việt Nam - 90,67 Ubud, Indonesia - 90 Chiang Mai, Thái Lan - 90,64 Funchal, Bồ Đào Nha - 89,82 10 thành phố đẹp nhất châu Á 2024 Udaipur, Ấn Độ - 91,75 Tokyo, Nhật Bản - 90,04 Kyoto, Nhật Bản - 91,49 Ubud, Indonesia - 90 Hội An, Việt Nam - 90,67 Kolkata, Ấn Độ - 88,6 Chiang Mai, Thái Lan - 90,64 Jaipur, Ấn Độ - 88,23 Bangkok, Thái Lan - 90,27 Seoul, Hàn Quốc - 87,85

World's Best nhằm tôn vinh các điểm đến, khách sạn, hãng hàng không cùng các dịch vụ xuất sắc trong lĩnh vực du lịch. Năm nay, giải thưởng thu hút hơn 700.000 phiếu bầu.

Các thành phố được chấm điểm dựa trên các tiêu chí về danh lam thắng cảnh, văn hóa, đồ ăn, sự thân thiện của người dân và điểm đến, mua sắm cũng như giá trị mà nơi đó mang lại cho chuyến đi của du khách. Mỗi tiêu chí có 4 bậc để độc giả xếp hạng: xuất sắc, trên trung bình, trung bình và kém. Tổng điểm của một thành phố đạt được là điểm trung bình mà các du khách chấm cho 4 tiêu chí này.

Sông Hoài đoạn trước Chùa Cầu lung linh ánh sáng lúc hoàng hôn. Ảnh: Văn Đông

Giải thưởng được ví như cẩm nang hướng dẫn du khách tìm đến những địa điểm có dịch vụ tốt, phục vụ chuyến đi trong tương lai.

Trước đó, đảo Phú Quốc cũng xuất hiện trong danh sách 25 đảo và quần đảo đẹp nhất thế giới của Travel & Leisure. Ở hạng mục 10 khách sạn tốt nhất thế giới, Việt Nam có đại diện là Alma Resort (thứ 9).

Anh Minh (Theo Travel & Leisure)