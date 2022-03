Hội An đông khách trước thềm khai mạc năm du lịch

Bé Bảo Nhung, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Phù Đổng (phường Minh An, Hội An), cùng mẹ mang hoa đăng lên cầu An Hội bán cho du khách, giá 5.000 đồng/chiếc.



"Gia đình em thất nghiệp hơn 2 năm nay vì du lịch đóng cửa", Nhung nói. Em cho biết đèn lồng này do gia đình tự làm, trong khoảng gần một giờ em bán được 60.000 đồng.