Hội An cam kết không tiêu thụ thịt chó, mèo

Quảng NamTP Hội An trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước ký kết hợp tác với tổ chức Four Paws về việc không tiêu thụ thịt chó, mèo.

Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến sáng 10/12. Văn bản hợp tác dự kiến có hiện lực từ cuối năm nay và kéo dài trong 2 năm

Theo bà Julie Sanders, Giám đốc phụ trách vật nuôi của Four Paws (tổ chức phi lợi nhuận vì phúc lợi động vật), mỗi năm tại Việt Nam có hơn 5 triệu con chó và một triệu con mèo bị buôn bán, giết lấy thịt, gây nguy hại đến quyền lợi động vật cũng như sức khỏe cộng đồng. "Việc ký kết lần này là một hoạt động quan trọng, mang tính khởi phát ở Việt Nam. Hội An tiên phong thực hiện để các địa phương khác trên cả nước nối tiếp", bà Julie Sader chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch TP Hội An ký bản kết không tiêu thụ thịt chó, mèo, sáng 10/12. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch TP Hội An, nói với tư cách là thành phố di sản có bề dày lịch sử, văn hóa, thông qua cam kết lần này, Hội An mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật, xóa bệnh dại và loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo.

"Việc này sẽ góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến du lịch xanh, được du khách yêu mến", ông Hùng nói.

Những con chó là tang vật một vụ trộm giữa tháng 8/2021 tại Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng.

Theo lãnh đạo TP Hội An, sau khi ký biên bản ghi nhớ, chính quyền sẽ trình UBND tỉnh xin chủ trương. Trên cơ sở sự thống nhất của tỉnh, TP Hội An và Four Paws sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện thỏa thuận hợp tác. "Mục tiêu hướng tới là vận động người dân không sử dụng thịt chó mèo, làm tốt công tác phòng bệnh dại", ông chia sẻ.

Về việc tại TP Hội An hiện có nhiều hộ kinh doanh thịt chó, mèo, ông Hùng cho rằng "sẽ vận động chứ không thể cấm cản họ được, cần lộ trình thực hiện".

Tổng đàn chó, mèo nuôi tại hộ trên địa bàn Hội An khoảng hơn 2.500 con; tỷ lệ tiêm phòng vaccine bệnh dại đạt 70 - 90%. Thời gian qua địa phương không có trường hợp người tử vong do mắc bệnh dại.

Trước đó vào tháng 9/2018, UBND TP Hà Nội đã ra văn bản về quản lý việc nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo. Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh phòng bệnh dại; tuyên truyền để người dân nhận thức được và từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo.

Đắc Thành