Học viên VUS trải nghiệm Halloween trong lớp học

Học viên toàn hệ thống Anh Văn hội Việt Mỹ (VUS) kết hợp học ngoại ngữ với trải nghiệm văn hóa thông qua các hoạt động hóa trang, trang trí cơ sở và tương tác.

Theo đại diện VUS, đơn vị trang trí lớp học và thực hiện nhiều hoạt động trong mùa Halloween (All Hallows' Evening) - lễ hội từ Tây Âu và Bắc Mỹ nhằm thúc đẩy niềm say mê và cảm hứng học tập cho học viên. "Việc đặt ngôn ngữ trong mối tương quan với bối cảnh văn hóa cụ thể có thể là nền tảng thúc đẩy cho quá trình tiếp thu và tư duy ngoại ngữ tự nhiên hơn", vị đại diện nói thêm.

Học viên chụp ảnh tại khu vực trang trí Halloween. Ảnh: VUS

Chuỗi hoạt động được tổ chức tại tất cả các cơ sở VUS, bao gồm: TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long... Với chủ đề "VUS Spooktacular Halloween: Keep calm and have a pumpkin", hệ thống sử dụng các sắc màu huyền bí, đồng thời, tạo nên không khí vui nhộn, rộn ràng để đánh dấu sự khởi đầu cho mùa lễ hội cuối năm.

Hình ảnh bí ngô được lồng ghép xuyên suốt trong từng hoạt động nhằm thể hiện thông điệp: những chiếc đèn trang trí cũng là biểu tượng của sự thịnh vượng, mùa màng bội thu và bảo vệ con người khỏi những điều không may mắn. Qua đó, VUS muốn thắp lên ánh sáng và tiếp thêm sức mạnh cho hành trình chinh phục tương lai của các bạn nhỏ.

Học viên tham gia hoạt động tự thiết kế bong bóng. Ảnh: VUS

Trong không khí lễ hội Halloween, VUS Long Thành - cơ sở mới khai trương cũng tổ chức sự kiện "Happy Halloween - Tự tin nâng trình Anh ngữ". Chương trình diễn ra vào ngày 16/10 với sự tham gia của nhiều phụ huynh và học viên trong độ tuổi Tiểu học, THCS của khu vực.

Thầy Christopher Christian - giáo viên bản xứ tại VUS cho biết bản thân rất vui khi trở thành người kết nối và dẫn dắt học sinh tại lễ hội Halloween này. Học viên đã được tham gia những khu trò chơi đa dạng như giải mật ngữ, truy tìm kho báu, học từ vựng qua flashcard... Các khu vực trò chơi đều có thiết kế riêng nhằm khơi mở năng lực về tư duy logic, sáng tạo, năng lực thể chất cũng như sự tự tin trong giao tiếp.

"Cơ sở cũng được trang trí đậm chất Halloween với mạng nhện và những chú ma ngộ nghĩnh. Đây là sự kiện rất thú vị và bổ ích cho em các trong dịp này", thầy nói thêm.

Đại diện VUS cũng cho biết, bên cạnh kiến thức học thuật, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động tương tự nhằm thúc đẩy việc học và ứng dụng ngôn ngữ vào cuộc sống, giúp người học hiểu rõ bối cảnh sử dụng ngôn ngữ cụ thể. Vì vậy, Ngày hội Halloween tại VUS không chỉ là hoạt động trang trí cơ sở hay tương tác trong lớp học mà còn là một câu chuyện văn hóa.

Giáo viên VUS hóa trang và trải nghiệm văn hóa cùng học viên. Ảnh: VUS

Trong thời gian tới, VUS sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện tương tác như Ngày hội tiếng Anh, Lớp học trải nghiệm miễn phí,... Vào tháng 11 - thời điểm tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hệ thống sẽ ra mắt nhiều hoạt động vinh danh và những cuộc thi viết, thi vẽ dành cho học viên, giáo viên trong hệ thống.

Thiên Minh