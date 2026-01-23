Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội chợ cho sinh viên thực chiến

Học viện Nông nghiệp tổ chức Hội chợ Tết Sinh viên 2026 nhằm kết nối sinh viên, giảng viên với người dân khu vực, mang "thị trường" vào trường học.

Đơn vị tổ chức hội chợ tương tự một "lớp học mở". Do đó, sinh viên có thể đưa tri thức từ giảng đường ra đời sống. Các bạn chuẩn bị từ khâu thiết kế gian hàng, xây dựng câu chuyện sản phẩm, truyền thông, đến trực tiếp bán hàng và chăm sóc khách.

Lễ khai mạc Hội chợ Tết sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sự kiện kéo dài trong tháng 1 và 2. Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Theo đại diện Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hội chợ là cơ hội thực hành thương mại hóa sản phẩm, kết nối sinh viên với doanh nghiệp, hợp tác xã và thu hút thị trường ngoài trường học, một bước chuẩn bị nghề nghiệp cho các bạn trẻ.

"Mỗi gian hàng là một bài thực hành, phản ánh cách người trẻ ngành nông nghiệp tiếp cận thị trường bằng tư duy mới, chuyên nghiệp hơn. Nhiều sản phẩm tại hội chợ khởi nguồn từ đề tài nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thể hiện khả năng thương mại hóa ngày càng tốt của thế hệ trẻ", đại diện học viện nói.

Sinh viên tham gia hội chợ. Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Với sự góp mặt của hợp tác xã, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, hội chợ trở thành không gian kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và thị trường. Tại đây, sinh viên quan sát cách doanh nghiệp vận hành, lắng nghe yêu cầu thực tế của người tiêu dùng, từ đó, điều chỉnh tư duy sản phẩm và hướng đi khởi nghiệp.

"Giá trị của Hội chợ Tết Sinh viên nằm ở những trải nghiệm thực tế người học tích lũy được, thay vì số lượng gian hàng hay doanh thu bán ra. Qua từng lượt khách, phản hồi, sinh viên có thể hiểu rõ điều thị trường cần, sản phẩm có giá trị thế nào và cần thay đổi ra sao", vị đại diện nói thêm.

Nhiều ngành hàng được trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bên cạnh đó, sự kiện có nhiều chương trình trải nghiệm văn hóa Tết như gói bánh chưng, trình diễn nghệ thuật dân gian, giao lưu nghề nghiệp và các buổi chia sẻ về khởi nghiệp nông nghiệp. Qua đó, trường xây dựng không gian học đường gần gũi với truyền thống, đồng thời, tạo môi trường giáo dục mềm về văn hóa và kỹ năng sống cho sinh viên.

Thiên Minh