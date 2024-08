Học viện Nông nghiệp đào tạo Quản lý an toàn thực phẩm

Khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khóa đào tạo trong dự án phát triển nguồn nhân lực qua trường đại học khu vực ASEAN.

Dự án "Phát triển nguồn nhân lực các lĩnh vực liên quan tới thực phẩm qua trường đại học khu vực ASEAN" (HRD) là một trong những hoạt động hợp tác giữa Nhật Bản với ASEAN trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn liên quan đến thực phẩm, do Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản tài trợ qua sự điều phối của Ban thư ký, cộng đồng kinh tế ASEAN. Học viện Nông nghiệp Việt Nam là cơ sở đào tạo duy nhất được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức các khóa đào tạo trong khuôn khổ dự án.

Đến nay, HRD chuyển sang giai đoạn thứ tư (2024-2026). Khóa đào tạo "Quản lý an toàn thực phẩm 2024" đã khởi động, do Ban thư ký ASEAN điều phối cùng các giảng viên là chuyên gia Ban An toàn thực phẩm của Công ty TNHH Ecore. Chương trình gồm hai đợt với hai chủ đề chính.

Đầu tiên là đào tạo về An toàn thực phẩm (Food safety), từ ngày 2-4/7/2023. Đợt hai đào tạo về Đánh giá hệ thống (Audit) từ 28-29/9/2024. Sau khóa học, các học viên phải hoàn thành bài thi, và nhận chứng chỉ do Hiệp hội quản lý an toàn thực phẩm Nhật Bản cấp khi hoàn thành đầy đủ các điều kiện của khóa học.

Giảng viên Nhật Nhật Bản, Ban an toàn thực phẩm, Công ty TNHH Ecore tham gia đào tạo về An toàn thực phẩm. Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sáng ngày 2/7, lễ khai mạc khóa học diễn ra tại Khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời, kết nối với đầu cầu Nhật Bản, học viên ở nhiều tỉnh thành khác nhau qua nền tảng Zoom.

Tại lễ khai mạc, ông Ichiro Abe - Trưởng bộ phận Cải tiến quản lý chất lượng và thu mua nguyên vật liệu, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý an toàn thực phẩm ở quy mô toàn cầu và lý do vì sao khóa học này được đưa vào chương trình đào tạo cho các trường đại học khối ASEAN.

Ông khẳng định, ở khu vực Châu Á, các hướng dẫn, tiêu chuẩn về thực phẩm của Nhật Bản là hàng đầu và tương đương với tiêu chuẩn thế giới. Vì vậy, dự án này là một trong những đề xướng của Nhật Bản để hỗ trợ các nước ASEAN nâng cao hiểu biết, hướng tới áp dụng trong thực tiễn, làm cơ sở cho hội nhập và thương mại thực phẩm.

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - điều phối viên dự án HRD chia sẻ, khóa học này được tổ chức dưới hai hình thức, phổ biến và cập nhật kiến thức về quản lý an toàn thực phẩm cho số đông người học quan tâm, hoặc tổ chức khóa học chuyên sâu với quy mô 20 học viên để được nhận chứng chỉ của Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản (JFSM).

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy - Trưởng bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, điều phối viên dự án HRD phát biểu khai mạc. Ảnh: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Năm nay, với sự hỗ trợ của Ban thư ký ASEAN, Học viện nông nghiệp Việt Nam tiếp tục tổ chức khóa học nhận chứng chỉ của JFSM với hình thức đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến cho 20 học viên. Sau thông báo, ban tổ chức nhận được 80 đơn đăng ký và sàng lọc 20 học viên tham dự khóa học.

Học viên của khóa tập huấn là những người đã có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm nói chung, đang làm việc cho các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm của tỉnh thành; là giảng viên của trường đại học đang giảng dạy ngành công nghệ thực phẩm và Viện nghiên cứu về thực phẩm; quản lý chất lượng tại các công ty sản xuất.

Các học viên tham gia khóa học online. Ảnh: Chụp màn hình

Với sự chia sẻ của chuyên gia về Quản lý an toàn thực phẩm đến từ Nhật Bản, học viên tham gia khóa đào tạo có thể tích lũy kiến thức, phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý an toàn thực phẩm, từ đó, đóng góp cho sự cải thiện chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam và khu vực.

Nhật Lệ