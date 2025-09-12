Học viên hải quân Mỹ bắn nhầm cảnh sát vì tin đồn xả súng

Học viên Học viện Hải quân Mỹ tưởng rằng cảnh sát là nghi phạm định xả súng trong trường nên khai hỏa, dẫn đến đối đầu và khiến một người bị thương.

Học viện Hải quân Mỹ (USNA) tại Annapolis, bang Maryland, bị phong tỏa vào chiều tối 11/9 vì một vụ nổ súng xuất phát từ tin đồn sai lệch về "kẻ xả súng đang ẩn náu" trong khuôn viên trường.

Đài Fox cho biết lực lượng cảnh sát nhận tin báo về "hoạt động khả nghi" tại khuôn viên USNA lúc 17h07 nên đã triển khai các sĩ quan tiến vào trường để kiểm tra, ứng phó.

Tuy nhiên, khi cảnh sát đến khu ký túc xá Bancroft Hall trong USNA, tiếng súng vang lên, buộc họ phải nổ súng đáp trả. Toàn bộ học viện bị phong tỏa khẩn cấp, nhiều sự kiện bị hủy bỏ. Trực thăng cứu hộ sau đó được điều động đến hiện trường và ít nhất một nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Email nội bộ do Fox thu thập, được cho là thông báo từ Phó giám đốc USNA David Forman, cho thấy vụ nổ súng là sự cố nhầm lẫn, khi một học viên tưởng cảnh sát là kẻ xâm nhập đang âm mưu xả súng, nên đã khai hỏa. Hiện chưa rõ khẩu súng người này sử dụng có phải là vũ khí được cấp phát hay không.

Học viên này bị thương khi cảnh sát bắn trả và đã được cấp cứu, hiện trong tình trạng ổn định. Forman cho rằng "thông tin sai lệch chính là mối đe dọa lớn nhất hôm nay".

Cảnh sát và an ninh quân đội Mỹ phong tỏa USNA vào chiều 11/9. Ảnh: WTTG

Một số nguồn tin trong USNA trước đó đã lan truyền tin đồn "kẻ xả súng giả dạng quân cảnh" đang gõ cửa các phòng ký túc, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Giới chức quân đội Mỹ sau đó khẳng định đây là thông tin sai lệch.

Tin đồn vô căn cứ này được xác định xuất phát từ nền tảng chat ẩn danh Yodel, do một cựu học viên hiện sống cùng bố mẹ ở vùng Trung Tây Mỹ tung ra.

Chính quyền thành phố Annapolis và lực lượng cứu hỏa đã điều động xe cứu thương, xe cứu hỏa và cảnh sát đến hiện trường, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực. Một cuộc rà soát toàn bộ học viện được triển khai trước khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã được báo cáo tình hình và theo dõi sát diễn biến.

Thanh Danh (Theo Fox, Stars and Stripes)