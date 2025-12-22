Học viên FSB Đà Nẵng chung tay ủng hộ vùng lũ

Trước thiệt hại do mưa lũ kéo dài, học viên FSB Đà Nẵng dừng tổ chức FSB Cup và chuyển toàn bộ ngân sách 65 triệu đồng sang hỗ trợ cứu trợ miền Trung.

Theo đại diện cộng đồng, FSB Cup vốn là sân chơi thể thao nhằm tăng cường gắn kết học viên, dự kiến diễn ra vào tháng 11. Tuy nhiên, khi thiên tai gây thiệt hại nặng nề, tinh thần sẻ chia nhanh chóng lan tỏa, tất cả các thành viên đều thống nhất quyết định trách nhiệm này.

Ông Trần Minh Tùng - Giám đốc FSB Đà Nẵng cho biết, toàn bộ kinh phí sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đà Nẵng để hỗ trợ cứu trợ và khắc phục thiên tai. Việc này giúp nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, kịp thời đến với người dân vùng lũ và đảm bảo minh bạch trong quá trình ủng hộ.

"Giải đấu có thể tạm hoãn, những giây phút hứng khởi trong thể thao có thể chờ thời điểm khác, nhưng tinh thần sẻ chia khó khăn với đồng bào thì không thể chờ đợi được", anh Bùi Tấn Phương, học viên lớp SEM49DN, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh SEMBA Đà Nẵng, chia sẻ.

Học viên FSB Đà Nẵng trao ủng hộ tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: FSB

Anh Phan Văn Trường, học viên lớp MSE21DN chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm MSE Đà Nẵng, cũng cho biết khoản kinh phí này là tình cảm, sự đồng lòng cộng đồng học viên muốn gửi tới miền Trung.

"Đây là thời điểm chúng tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng. Tôi hy vọng hành động này sẽ tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua khó khăn", anh nói.

Theo đại diện FSB Đà Nẵng, quyết định này là minh chứng cho quan điểm "khi tri thức đi cùng lòng nhân ái, cộng đồng sẽ được lan tỏa những giá trị tốt đẹp và thiết thực". Cô Hồ Thị Bích Ngân, phụ trách công tác học viên FSB Đà Nẵng, trân trọng đối với tinh thần của tập thể học viên, nhấn mạnh môi trường học tập tại FSB luôn đề cao trách nhiệm xã hội và sự thấu cảm với cộng đồng.

Trong những năm qua, FSB chú trọng xây dựng cộng đồng học viên nhân ái, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện và thúc đẩy phát triển bền vững. Trường dự kiến tiếp tục đồng hành cùng học viên trong hành trình lan tỏa giá trị nhân văn, chung tay hỗ trợ người dân miền Trung sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thiên Minh