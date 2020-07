Học viên cai nghiện Tiền Giang liên tục trốn trại do bị kích động

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, học viên cai nghiện ở Tiền Giang liên tục trốn trại thời gian qua do người có tiền án kích động.

Trong chuyến kiểm tra tại Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang sáng 7/7, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá, người nghiện ma túy thời gian ngắn tăng quá nhanh, độ tuổi nghiện đang trẻ hóa. Về tình trạng học viên thường xuyên bỏ trốn tại cơ sở này, ông Dung nhận định nguyên nhân chính do một số người có tiền án kích động các học viên khác. Để quản lý người nghiện hiệu quả, trung tâm cai nghiện cần chia ra các khu riêng biệt, giữa bắt buộc và tự nguyện, giữa người thường và người có tiền án tiền sự.

"Phải giải quyết dứt điểm tình trạng vỡ cơ sở, có thể học tập kinh nghiệm các nơi khác, chúng ta coi người nghiện là người bệnh, nhưng cũng cần xử lý nghiêm", ông Đào Ngọc Dung nói và cho biết việc quản lý người nghiện cần có sự phối hợp tuần tra, giám sát thường xuyên của ngành công an.

Ông Đào Ngọc Dung động viên các học viên tích cực cai nghiện, sớm trở về với gia đình. Ảnh: Hoàng Nam.

Trung tâm cai nghiện ma túy Tiền Giang nằm trên tỉnh lộ, cách quốc lộ 1A 5 km. Cơ sở này rộng 39 ha, 89 cán bộ viên chức, hiện có 552 học viên (12 nữ), trong đó 18 học viên cai nghiện tự nguyện.

Trong hai năm, cơ sở này đã xảy ra bốn lần học viên đập phá, trốn trại. Lần gần nhất cách đây một tháng, lúc đang lao động, do có mâu thuẫn từ trước, học viên hai khu tại trại này tiếp tục xô xát, phá hàng rào trốn ra ngoài. Vụ việc làm 12 học viên bị thương phải nhập viện, 17 người khác bỏ trốn khỏi cơ sở.

Đoàn kiểm tra đã tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của các học viên, kiểm tra nơi ở, làm việc. Do buổi làm việc của đoàn trùng với ngày thăm nuôi, nên có rất đông thân nhân đến cơ sở. Các học viên khá thoải mái khi tiếp xúc với Bộ trưởng. Họ cho biết, hiện tại điều kiện sinh hoạt đều tốt, phần lớn các vụ trốn khỏi cơ sở trước đây là do vài nhóm cố định, do một số học viên cầm đầu.

Ông Đoàn Hữu Bẩy, Phó vụ trưởng Vụ Khoa giáo văn xã, Văn phòng Chính phủ cho biết, đến nay, tỉnh Tiền Giang có gần 7.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Theo ông, có ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng học viên thường xuyên trốn trại. Một là do quá tải, trước đây sức chứa 300, nhưng nhận lượng người gấp đôi. Hai là học viên chủ yếu dùng ma túy tổng hợp dễ gây loạn thần, kích động. Ngoài ra, công tác rà soát, phân chia khu vực những người có tiền án tiền sự chưa tốt, thiếu tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho học viên.

"Quan trọng nhất vẫn là công tác quản lý, toàn quốc mỗi năm tỷ lệ người nghiện tăng 6,8%, nhưng Tiền Giang trong 5 năm tăng gấp 7 lần. Nếu xây mới cơ sở vật chất nhưng quản lý không tốt sẽ tiếp tục xảy ra trốn trại lần 5,6", ông Bẩy nói.

Ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian qua, việc kỷ luật học viên vi phạm trốn trại mức cao nhất là cách ly, giáo dục 5 ngày hoặc không xem xét giảm thời gian. Do vậy, tính răn đe chưa cao, sở đề xuất bộ hướng dẫn chi tiết việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục đối với các học viên gây rối.

Ngoài ra, để giảm tải, cuối năm ngoái, trung tâm đầu tư xây mới thêm hai khu nhà ở, sức chứa 780 học viên, tổng vốn hơn 100 tỷ đồng. Hiện mỗi phòng từ 10 đến 20 học viên với một cán bộ trực tiếp quản lý. Dự kiến, cơ sở tiếp tục xây thêm ba khu nhà, sức chứa 1.200 học viên, tổng vốn gần 220 tỷ đồng.

Trong khi đó, thiếu tướng Đỗ Đức Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho rằng, lượng người nghiện khá lớn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chứng tỏ lượng ma túy tiêu thụ cũng phải lớn. Tuy nhiên, các vụ đấu tranh triệt phá hiện còn chưa nhiều.

Đại tá Phan Văn Trảng, Phó giám đốc Công an Tiền Giang thông tin, hiện lượng ma túy từ các nơi khác đưa về, từ các tỉnh lân cận chứ không sản xuất tại Tiền Giang. Thời gian qua, công an tỉnh cũng đã nỗ lực phòng chống tội phạm ma túy. Cụ thể, trong tháng qua đã khám phá 20 vụ với hơn 100 người liên quan. Hiện có khoảng 10 cảnh sát cơ động chính quy bố trí ở gần cơ sở cai nghiện, sẵn sàng hỗ trợ cùng lực lượng công an xã.

Hiện, cả nước có 95 cơ sở cai nghiện ma túy công lập và 15 cơ sở tư nhân được cấp phép hoạt động, quản lý và chữa trị cho gần 35.000 người. Có 13 trong 63 tỉnh thành tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

