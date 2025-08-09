Học viên cai nghiện lĩnh 10 năm tù vì đâm bạn cùng phòng

Lâm ĐồngPhạm Văn Lâm bị tuyên phạt 10 năm tù sau khi dùng đũa mài nhọn đâm tổ trưởng quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện, do mâu thuẫn trong lúc xin thuốc lá.

Lâm, 23 tuổi, trú xã Liên Hương (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ) bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạm tội Giết người, ngày 8/8.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự tại cơ sở cai nghiện, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Phan Văn Lâm tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Tư

Theo cáo trạng, trưa 5/3, giữa giờ nghỉ lao động tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận cũ, Lâm ngồi hút thuốc lá thì Nguyễn Minh Thái (32 tuổi, tổ trưởng quản lý học viên) đến xin. Vừa nhận thuốc Thái vừa chửi thề khiến Lâm bực tức.

Do từng bị anh này bắt nạt, Lâm tìm cách trả thù. Tối cùng ngày, khi các học viên đã ngủ, Lâm lấy một chiếc đũa gỗ đã mài nhọn cất trong nhà vệ sinh, đến giường ngủ của Thái đâm vào ngực đối phương.

Nghe tiếng la, các học viên tỉnh giấc, lao đến khống chế Lâm và báo cho lãnh đạo cơ sở. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, qua cơn nguy kịch, bị thương tích 16%.

Theo VKS, Lâm chuẩn bị hung khí từ trước, chọn thời điểm nạn nhân không có khả năng phòng vệ để ra tay - thể hiện ý thức muốn tước đoạt mạng sống người khác. Nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Tư Huynh