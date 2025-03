Học viện Auftdart nhận giải thưởng từ tạp chí Anh

Học viện Âm nhạc & Mỹ thuật Auftdart được tạp chí Luxlife trao giải Creative and Visual Arts Awards 2024 vì những đóng góp trong giáo dục nghệ thuật.

Đây là danh hiệu trao cho cá nhân và tổ chức có đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật cũng như tôn vinh sự đổi mới, tính thẩm mỹ và ứng dụng thực tiễn vào âm nhạc, nhiếp ảnh, thiết kế, hội họa và trình diễn nghệ thuật. Giải thưởng này không chỉ công nhận tài năng mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo trên phạm vi toàn cầu.

Một buổi học violin tại học viện. Ảnh: Auftdart

Học viện Âm nhạc & Mỹ thuật Auftdart đào tạo chuyên sâu về âm nhạc và mỹ thuật. Với giảng viên quốc tế từ các học viện trên toàn cầu, Auftdart giúp học viên phát triển tiềm năng sáng tạo, kết hợp nền tảng học thuật và ứng dụng thực tiễn. "Giải thưởng Luxlife khẳng định nỗ lực của học viện trong nâng cao chất lượng giảng dạy và đóng góp vào phát triển nghệ thuật trong nước lẫn quốc tế", đại diện đơn vị nói.

Theo đại diện học viện chất lượng đào tạo của Auftdart được hình thành từ đội ngũ giảng viên đến từ Peabody Institute của Đại học Johns Hopkins, Royal Conservatoire of Scotland, Royal Conservatory of Liège... Họ không chỉ dạy âm nhạc và mỹ thuật với chất lượng cao mà còn làm cố vấn cá nhân cho học viên từ việc lựa chọn nhạc cụ đến định hướng sự nghiệp.

Lớp họa mỹ thuật tại Auftdart. Ảnh: Auftdart

Auftdart cung cấp chương trình học đa dạng: biểu diễn nhạc cụ, sáng tác, sản xuất âm nhạc đến mỹ thuật. Phương pháp giảng dạy kết hợp giữa học thuật truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại giúp học viên thành thạo kỹ thuật và tư duy đa chiều. Học viện mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế như Carnegie Hall’s Weill Music Institute (WMI), Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), mang đến nhiều cơ hội biểu diễn và giao lưu nghệ thuật trên toàn cầu.

Nhiều học viên đã nhận học bổng cao từ Interlochen Center for the Arts, University of Arizona School of Music, Royal Birmingham Conservatoire...

Học viên của Auftdart tập luyện trước buổi trình diễn. Ảnh: Auftdart

Với sứ mệnh nâng cao giáo dục âm nhạc và mỹ thuật, Auftdart cải tiến chương trình giảng dạy và mở rộng hợp tác quốc tế. Với nền tảng vững chắc và chiến lược phát triển dài hạn, thời gian tới học viện tiếp tục tìm kiếm các cơ hội cho những tài năng trẻ vươn xa trên con đường nghệ thuật.

(Nguồn: Học viện Âm nhạc & Mỹ thuật Auftdar)