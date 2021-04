Học trò Vũ Cát Tường thắng Giọng hát Việt nhí

Đăng Bách, 10 tuổi, thí sinh đội Vũ Cát Tường và Hưng Cao, giành chiến thắng chương trình Giọng hát Việt nhí 2021.

Ở phần thi cá nhân trong chung kết phát sóng tối 25/4, Đăng Bách biểu diễn bài Vệ tinh, sáng tác của CJO. Bé diện trang phục lấy cảm hứng phi hành gia, nhảy và hát về khát khao chinh phục đỉnh cao. Bách còn đọc phần rap tự viết lời: "Tôi là một cậu bé thích khám phá những thứ ngoài không gian. Ngước mắt nhìn bầu trời cao làm tôi cảm thấy tò mò và rộn ràng. Nhưng tại sao người ta lại biết rất nhiều điều về vũ trụ...". Rapper Nimbia nhận xét anh không thể tin cậu bé 10 tuổi viết được lời rap có ý nghĩa như thế.

Đăng Bách - quán quân mới của Giọng hát Việt nhí. Ảnh: CTS.

Ở phần kết hợp với huấn luyện viên, Đăng Bách biểu diễn bài Phi hành gia cô đơn cùng Hưng Cao. Bài hát do Vũ Cát Tường sáng tác, viết về hành trình vượt khó để theo đuổi giấc mơ. Bài hát giúp Đăng Bách khoe được giọng hát cao, trong. Kết thúc hai phần thi, Đăng Bách chiến thắng nhờ điểm cao từ hội đồng giám khảo.

Đăng Bách đang học trung cấp piano năm thứ hai (hệ chín năm) tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngoài ca hát, đánh piano, cậu bé biết chơi đàn guitar, sáng tác bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Từ đầu cuộc thi, Đăng Bách nổi bật nhờ phong thái tự tin, giọng hát hay, giữ phong độ ổn định qua các vòng.

Đăng Bách hát 'Đàn gà trong sân', 'Gà trống thổi kèn' ở Giọng hát Việt nhí Đăng Bách hát "Đàn gà trong sân" (Nguyễn Văn Hiên), "Gà trống thổi kèn" (Lương Bằng Vinh) ở vòng đầu Giọng hát Việt nhí. Video: Viva.

3 thí sinh còn lại Thùy Trang, Hà Anh và Song Tùng là đồng á quân. Thùy Trang, Hà Anh thuộc đội Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang. Hai cô bé cùng trình diễn tiết mục Daddy Cool, lời mới do Hồ Hoài Anh viết. Ở phần solo, Hà Anh hát Lời ru cho con (Xuân Phương), Thùy Trang hát Túp lều dưới chân đồi (Atule). Song Tùng hát Trở lại tuổi thơ (Anh Quân, Dương Thụ) ở phần solo và kết hợp với huấn luyện viên Big Daddy, Emily trong bài Ấm no đời đời (Phạm Thanh Hà). Do không ghi hình trực tiếp, chương trình phát sóng ngắn gọn.

Từ trái sang, hàng dưới: Thùy Trang, Đăng Bách, Song Tùng, Hà Anh trong đêm ghi hình chung kết. Ảnh: CTS.

Giọng hát Việt nhí năm nay là sản xuất theo phiên bản mới, mang màu sắc âm nhạc hiện đại hơn. Các giọng ca chọn trình diễn nhiều ca khúc lần đầu ra mắt, nhiều thí sinh tự tin trình diễn các bài hát tự sáng tác. Các bài hát cũ được phối khí hoàn toàn mới nhờ các nhà sản xuất trẻ như Harrie, Duck V... Chất liệu rap được khai thác triệt để.

Giọng hát Việt nhí là phiên bản The Voice dành cho thí sinh từ chín đến 15 tuổi, phát sóng lần đầu năm 2013. Qua bảy mùa, chương trình tìm được các gương mặt quán quân: Quang Anh (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang), Thiện Nhân (đội Cẩm Ly), Trịnh Nguyễn Hồng Minh (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang), Trịnh Nhật Minh (đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng), Dương Ngọc Ánh (đội Vũ Cát Tường), Hà Quỳnh Như (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang), Kiều Minh Tâm (đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương).

Hà Thu