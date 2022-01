Học trò ngồi trước tủ lạnh để 'tả đồ dùng trong nhà'

"Trong tất cả đồ dùng trong nhà. Em thích nhất là chiếc tủ lạnh nhà em.

Chiếc tủ lạnh này trắng và xám. Nó có in chữ SHARP lớn và nhỏ. Nó chỉ to hơn em một chút. Bên trong nó có cái gì màu trắng giúp không để hở tủ lạnh khi đông lại.

Nó có hai ngăn, trong ngăn to có 6 ngăn nhỏ, ngăn nhỏ thứ nhất có trứng. Ngăn 2 chứa những cái để làm thức ăn như hủ bơ, sữa ông thọ... Ngăn thứ ba cũng giống ngăn 2. Ba ngăn còn lại chứa thức ăn như cam, bún khoai... Ngăn nhỏ còn lại trên tủ lạnh ngăn đá có bốn ngăn, 3 ngăn trên cùng đựng đá. Ngăn thứ 3 đựng thứ ăn lạnh.

Em hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận vì nó đã gắn kết với em từ nhỏ".