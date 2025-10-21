Học trò nghệ sĩ Đặng Thái Sơn thắng giải Chopin

Eric Lu - học trò nghệ sĩ Đặng Thái Sơn - đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 18, tối 20/10.

Eric Lu biểu diễn piano Trích đoạn Eric Lu đàn Chopin Waltz, Op. 64, No. 2 tại cuộc thi. Video: Chopin Competion

Nghệ sĩ piano người Mỹ Eric Lu, 28 tuổi, chiến thắng cuộc thi danh giá của giới âm nhạc cổ điển. Anh sẽ nhận giải thưởng trị giá 60.000 euro (69.972 USD) và huy chương do Tổng thống Ba Lan trao.

Vòng chung kết gồm 11 nghệ sĩ, diễn ra trong ba ngày. Mỗi pianist biểu diễn tác phẩm Polonaise-Fantasy cung La giáng trưởng, Op. 61 của Chopin và một trong hai bản concerto piano, cung Mi thứ, Op. 11, hoặc cung Fa thứ, Op. 21, kết hợp Dàn nhạc Giao hưởng Warsaw dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Andrzej Boreyko.

Eric Lu được hội đồng 17 giám khảo đánh giá cao từ những vòng đầu. Anh là người gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở Massachusetts, Mỹ, học piano từ năm sáu tuổi, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế uy tín. Anh có thời gian theo học nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, được ông khen tài năng. Năm 2024, Eric Lu từng sang Việt Nam, biểu diễn cùng nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung.

Trong một bài phỏng vấn với trang Chopinatlanta, khi được hỏi: "Thầy của anh, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, từng thắng giải Chopin năm 1980. Điều này khiến anh áp lực thế nào", Eric Lu trả lời: "Tôi không nghĩ đó là áp lực. Ông là một nghệ sĩ phi thường và đã dạy tôi rất nhiều điều. Ông giúp tôi trưởng thành hơn cả về mặt thẩm âm lẫn kỹ thuật. Ông dạy tôi những ngón nghề mới để tạo ra âm thanh tốt hơn và cách làm cho màu sắc trong âm nhạc trong trẻo hơn".

Chân dung Eric Lu. Ảnh: Facebook nghệ sĩ

Những năm gần đây, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn "mát tay" đào tạo học trò tại các cuộc thi lớn. Năm 2021, hai pianist trẻ do ông dẫn dắt là Bruce Liu và JJ Bui xếp thứ nhất và thứ sáu tại giải Chopin lần thứ 18.

Đặng Thái Sơn sinh năm 1958 ở Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới. Năm 1980, khi đang là sinh viên Nhạc viện Tchaikovky (Nga), ông trở thành người châu Á đầu tiên giành được quán quân cuộc thi piano quốc tế Chopin. Giải thưởng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và cuộc sống của ông.

Nghệ sĩ đã chơi nhạc tại các sân khấu danh tiếng, thu âm đĩa nhạc cho nhiều hãng như Deutsche Grammonophine, Melodya, Polski Nagzania, CBS Sony, Analekta, Victor J.V.C. Từ năm 1991, ông định cư ở Montreal, Canada. Ông dành nhiều tâm huyết cho việc đào tạo, từng dạy học ở Mỹ, Canada, Nhật Bản. Sau khi nghỉ hưu năm 2024, nghệ sĩ tiếp tục giảng dạy tại nhà, thỉnh giảng ở nhiều trường học.

Giải Chopin là một trong những cuộc thi dương cầm cổ điển lâu đời và uy tín nhất thế giới, do giáo sư Jerzy Żurawlew sáng lập năm 1927, cũng là một trong số ít cuộc thi chuyên về tác phẩm của một nhà soạn nhạc. Giải được tổ chức 5 năm một lần, phải dời một năm vì Covid-19. Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn từng chiến thắng cuộc thi năm 1980, là người châu Á đầu tiên giành giải thưởng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút hơn 640 nghệ sĩ trẻ trên khắp thế giới. 162 người qua vòng sơ loại, 84 thí sinh được vào vòng chính thức. Nguyễn Việt Trung (Việt Nam) dừng chân trước chung kết. Zitong Wang, một học trò khác của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, đoạt giải ba. Năm ngoái, Zitong Wang từng sang Việt Nam biểu diễn cùng thầy.

Hà Thu (theo Reuters, Chopincompetition)