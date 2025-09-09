Học trò lừa cô giáo cũ hơn một tỷ đồng

TP HCMNguyễn Tấn Hùng khi là chuyên viên TP Vũng Tàu đã dựng chuyện có thể lo đất tái định cư, thủ tục địa chính để lừa cô giáo cũ và 2 người khác, chiếm gần 2,7 tỷ đồng.

Ngày 9/9, Nguyễn Tấn Hùng (36 tuổi, cựu công chức Phòng Nội vụ UBND TP Vũng Tàu) bị TAND TP HCM cơ sở 1 tuyên 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm cả 2 năm tù từ vụ "chạy viên chức" hồi tháng 6. Tòa buộc bị cáo bồi thường cho hai trong ba bị hại hơn 1,7 tỷ đồng.

HĐXX xác định, Hùng dù không có thẩm quyền về đất đai nhưng vẫn dựng chuyện có thể lo thủ tục để chiếm đoạt tiền trả nợ, tiêu xài. Hành vi này là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu trật tự xã hội và thể hiện sự coi thường pháp luật.

Nguyễn Tấn Hùng nghe tuyên án. Ảnh: Trường Hà

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Hùng biết cô giáo thời cấp ba bị thu hồi đất nông nghiệp làm đường, không đủ điều kiện được cấp suất tái định cư. Tuy nhiên, anh ta vẫn khẳng định có thể "lo" được 3 lô đất tại khu tái định cư với giá 300-500 triệu đồng mỗi lô.

Để tạo niềm tin, Hùng nhiều lần gửi hình ảnh dự án cho con trai cô giáo, nói rằng đã mua được đất và yêu cầu chuyển tiền "đặt cọc", "bốc thăm đất". Tin tưởng học trò cũ, mẹ con cô giáo đã chuyển cho Hùng hơn 1 tỷ đồng. Hùng sau đó lấy tiêu xài, trả nợ.

Từ lời giới thiệu của cô giáo, một người phụ nữ khác liên hệ với Hùng để mua đất tái định cư. Hùng chủ động liên hệ với người này, "nổ" có khả năng mua giúp hai lô đất, cùng mức giá đưa ra với cô giáo.

Tháng 8/2024, anh ta ký hợp đồng dịch vụ hồ sơ đền bù, giải tỏa và tái định cư với bà này, cam kết cung cấp 2 lô đất 90 m2/lô, với tổng giá 900 triệu đồng. Bà này hai lần giao tiền mặt cho Hùng, tổng cộng 700 triệu đồng, để mua đất mà không biết thực chất bị anh ta lừa dối để chiếm đoạt.

Ngoài hai bị hại trên, Hùng còn lừa một người khác với số tiền 970 triệu đồng, với lời hứa làm thủ tục tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại phường 12, TP Vũng Tàu cũ, dù biết rõ mảnh đất không đủ điều kiện. Sau khi nhận tiền, Hùng cắt liên lạc.

Tại tòa hôm nay, cô giáo cho rằng Hùng vốn là người hiền lành, thường giúp đỡ người khó khăn. Theo bà, vì lâm vào cảnh túng quẫn nên anh ta mới làm liều. Bà từng tìm hiểu và được biết Hùng mắc bệnh hiểm nghèo (HIV) trong một lần đưa nạn nhân bị tai nạn vào viện, chứ không phải do ăn chơi trác táng.

Dù chưa nhận được bồi thường, bà vẫn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho học trò cũ, đồng thời mong Hùng sớm thu xếp tài chính để trả lại tiền, bởi bà cũng phải đi vay mượn từ những người cũng khó khăn.

Người bị Hùng chiếm đoạt 970 triệu đồng không yêu cầu bồi thường.

Được nói lời sau cùng, Hùng gửi lời xin lỗi đến các bị hại và cho biết gia đình đang có một mảnh đất, sẽ bán để khắc phục hậu quả.

Trường Hà