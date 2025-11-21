Học trò gánh thịt, cá tặng cô giáo

Lào CaiNhìn 5 học sinh gánh gà, cá, thịt ba chỉ, ... rồng rắn vào lớp, cô Hương Lan bật cười, ngại ngùng trước món quà "bất ngờ nhất" trong gần 30 năm đứng lớp.

Một video ghi lại hình ảnh học sinh tặng quà cô giáo ngày 20/11 thu hút 70.000 lượt tương tác và gần 2 triệu lượt xem sau chưa đầy một ngày đăng tải. Đa số bình luận bày tỏ yêu mến, trân trọng với tình cảm học trò dành cho cô, đánh giá hành động của các em "vừa xúc động, vừa buồn cười".

Trong video, 5 học sinh lần lượt gánh quà vào lớp tặng cô giáo. Mỗi em mang hai món quà, gồm gà, cá, thịt ba chỉ, dẻ sườn, rau cải mèo, khoai tây, bí đỏ, chuối xanh... Gà và cá còn được buộc nơ đỏ. Nhận những món quà đặc biệt, cô giáo bật cười, song cũng đỏ mặt ngại ngùng.

Học trò gánh thịt cá, rau củ tặng cô giáo dịp 20/11

Cô giáo trong video là Trần Thị Hương Lan, 48 tuổi, chủ nhiệm lớp 5B, trường Tiểu học và THCS Văn Phú, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

"Tôi rất bất ngờ và cảm động. Đây là dịp 20/11 ý nghĩa nhất với tôi trong gần 30 năm đi dạy", cô Lan chia sẻ.

Cô Lan là người địa phương, ở cách trường hơn 10 km. Cô cho biết công tác ở trường Văn Phú từ năm 2012, trước đó có 13 năm dạy ở huyện vùng cao huyện Lục Yên cũ.

Học sinh lớp 5B cùng những món quà đặc biệt tặng cô Hương Lan, ngày 19/11. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Chị Bùi Thị Phượng, phụ huynh lớp 5B, là người nêu ý tưởng về món quà "cây nhà lá vườn". Chị nhìn nhận dịp 20/11, điều quan trọng với thầy cô là tình cảm của học trò, nên đã rủ một số phụ huynh chuẩn bị để các con bày tỏ sự trân trọng, biết ơn cô chủ nhiệm.

Chỉ trong buổi trưa 19/11, các phụ huynh "có gì góp nấy", làm sạch gà và cá để buổi chiều các con mang đến lớp. Chị Phượng kể màn tặng quà được học sinh trong lớp hò reo, các bạn lớp khác cũng tò mò qua xem vì thấy "vui quá".

"Ban đầu, cô Lan không dám nhận, nhưng chúng tôi cũng chia sẻ để cô hiểu đây là tấm lòng của phụ huynh và các con, không nặng vật chất", chị Phượng cho hay.

Theo chị Phương, cô giáo chủ nhiệm rất nhiệt tình, sâu sát và tình cảm. Thời gian này, ở địa phương đang có dịch cúm, nhiều học sinh phải nghỉ ốm. Cô thường gọi điện tới từng em để thăm hỏi, nắm bắt tình hình.

"Cô không có sự xa cách với học trò nên các con và phụ huynh rất yêu quý", chị nói.

Dù các phụ huynh động viên cô "đừng suy nghĩ", cuối tuần này, cô Lan vẫn muốn nấu một bữa từ món quà được tặng, rồi mời học trò ăn.

Thanh Hằng