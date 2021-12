Học trò cũ gây quỹ chữa bệnh cho cô giáo 97 tuổi

MỹNghỉ hưu gần 50 năm, bà Rose Sleigh được quyên góp, hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nhờ trước đó từng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò.

Trong bộ phim "It's wonderful life" năm 1947, một thiên thần tên là Clarence giúp một người đàn ông chán nản nhìn thấy những tác động tích cực mà ông tạo ra đối với cuộc sống của nhiều người. Đối với Rose Sleigh (97 tuổi), thiên thần của bà là Joshua Lazerson (62 tuổi).

Năm 1976, Joshua Lazerson là học sinh lớp tiếng Anh của Sleigh tại Trung học Torrey Pines (San Diego, California). Suốt thời đi học, Lazerson được Sleigh nuôi dưỡng niềm yêu thích và đọc sách. Khi bố dượng Lazerson đột ngột qua đời, bà là nguồn an ủi lớn lao cho ông và mẹ ông. Giờ đây, bà giống như người mẹ thứ hai với Lazerson và là bà nội thứ hai của Aris - cậu con trai 21 tuổi của ông.

Đầu năm nay, Lazerson phát hiện chi phí y tế của cô giáo cũ ngày càng tăng khiến khoản tiết kiệm của bà cạn kiệt. Hai tháng trước, ông phát động chiến dịch GoFundMe và liên hệ với hội cựu sinh viên tại các trường mà Sleigh đã giảng dạy trong suốt 40 năm sự nghiệp. Ông cho rằng Sleigh có tác động lớn đến cuộc sống của nhiều học sinh. Và ông đã đúng.

Joshua Lazerson bên cạnh Rose Sleigh hôm 4/12. Ảnh: Bill Wechter/ The San Diego Union-Tribune

Kể từ 9/10, 143 người, hầu hết là học sinh của Sleigh ở trường trung học Torrey Pines và San Dieguito, đã quyên góp được gần 30.000 USD, bên cạnh những lời tri ân dành cho cô giáo cũ. "Tôi ngạc nhiên và bị choáng ngợp", bà Sleigh nói.

Nhiều nhà tài trợ, hiện là giáo viên và nhà văn chuyên nghiệp, như Lazerson, ghi nhận công lao của Sleigh trong việc tạo nên thành công của họ, đồng thời mô tả sự quan tâm, phương pháp dạy học không chính thống và đôi khi lập dị của bà.

Lazerson kể, Sleigh từng đi dép lê hồng nhạt - vốn chỉ dùng trong phòng ngủ - đến lớp, mang theo chó đến trường, đứng lên bàn để nêu ý kiến. Bà cũng mời học sinh cả một lớp đến nhà dùng bữa và là người lắng nghe những học sinh gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, có thắc mắc về tình dục hay rắc rối về ở nhà.

"Bà là người truyền năng lượng tích cực. Bà không chỉ quan tâm đến việc dạy chúng tôi cách đi từ điểm A đến điểm B mà còn quan tâm đến con người chúng tôi. Một số người nói rằng Sleigh cứu mạng họ. Tôi không nghi ngờ điều đó", Lazerson chia sẻ.

Một trong những nhà tài trợ GoFundMe là Misha Klein, nhà văn kiêm giáo sư, bộc bạch "thật khó diễn tả thành lời ảnh hưởng của Sleigh đến những tác phẩm và cuộc sống của tôi".

"Bà sẵn sàng chiến đấu với tôi và chiến đấu cho tôi khi tôi mất phương hướng. Bà đã rất thật với chúng tôi, chia sẻ những trải nghiệm khó khăn của chính mình trong cuộc sống, tôn trọng chúng tôi", Klein viết.

Là nhà văn và biên tập viên, Karen Worley cũng mang ơn Sleigh bởi bà đã nuôi dưỡng tình yêu ngôn từ của cô, nhưng cũng thúc đẩy cô làm việc chăm chỉ hơn bằng cách cho cô "một cái tát vào đầu khi cần", theo nghĩa bóng.

"Bà giúp tôi tự tin và can đảm vào thời điểm mà tôi thực sự cần hỗ trợ. Tôi ngưỡng mộ sự độc lập, cách tiếp cận cuộc sống bằng trái tim rộng mở, ấm áp của bà", Worley chia sẻ và cho biết cô thường xuyên nghĩ về cô giáo cũ của mình. "Em yêu cô. Cảm ơn cô vì tất cả những gì cô dành cho em", Worley viết lời tri ân khi góp tiền hỗ trợ Sleigh.

Rose Sleigh trong một lớp học giữa những năm 1970 tại Trường Trung học Torrey Pines. Ảnh tư liệu

Bà Sleigh lớn lên trong một trang trại lúa mì ở phía tây Kansas. Thời đi học, bà rất xuất sắc, từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi chính tả cấp tiểu bang, là thủ khoa của trường trung học và là cô gái đầu tiên ở quận Greeley, Nebraska vào đại học. Bà chơi piano trong ban nhạc "Rosie & Her Four Thorns" và mơ ước theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Nhưng cuối cùng, bà quyết định trở thành giáo viên - công việc mang tính ổn định hơn.

Công việc giảng dạy đầu tiên của Sleigh là trong một ngôi trường ở Wichita, Kansas. Sau đó, bà dành 10 năm công tác tại trung học Box Elder ở thành phố Brigham, Utah, rồi chuyển đến North Count để giảng dạy một thập kỷ tại trung học San Dieguito và khoảng 12 năm nữa tại trường Torrey Pines, trước khi nghỉ hưu vào 1989. Sleigh bắt đầu sự nghiệp trong Thế chiến thứ hai và trở thành giáo viên dù gần như không được đào tạo. Để thu hút học sinh, bà sáng tạo ra các phương pháp giảng dạy riêng.

"Tôi đã làm việc theo cách của riêng mình và hóa ra là tôi yêu nó. Thật tuyệt vời khi được ở bên những đứa trẻ. Tôi chú trọng vào cảm xúc của chúng. Nếu cảm nhận được điều gì đó không ổn, tôi sẽ hỏi chúng. Một số học sinh đã gọi lớp tôi là Rose’s Remedial Religion (Liệu pháp tinh thần chữa bệnh của Rose)", Sleigh nói.

Sleigh có ba người con đã trưởng thành và sống ở nhiều nơi khắp đất nước. Vài năm trước, bà bán căn nhà ở bãi biển Solana và sống thoải mái nhờ khoản tiết kiệm cùng 4.300 USD từ lương hưu hàng tháng và trợ cấp an sinh xã hội. Khoảng sáu tháng trước, sức khỏe của bà kém đi, đến mức cần chăm sóc y tế 24/24h. Bà phải chuyển đến một nhà chăm sóc sức khoẻ để được trông coi cả ngày và tốn khoảng 11.000 USD một tháng.

Lazerson cho biết số tiền tiết kiệm của Sleigh sẽ sớm cạn kiệt. Ông hy vọng tài khoản GoFundMe (mục tiêu 50.000 USD) sẽ giúp bà có một năm an toàn. Sau đó, ông có thể khởi động một quỹ khác vào cuối 2022.

Ngoài gây quỹ, Lazerson đến thăm Sleigh mỗi ngày và đọc sách cho bà nghe, vì thị lực của bà quá yếu để có thể tự đọc. Họ đã cùng đọc đến cuốn thứ hai trong loạt 11 tập về lịch sử văn minh phương Tây của Will và Ariel Durant - "The Story of Civilization".

"Bạn không thể tưởng tượng được cậu ấy tốt đẹp đến thế nào đâu. Cậu ấy đã cứu mạng tôi. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có Lazerson", Sleigh nói với giọng đầy biết ơn.

Dương Tâm (Theo The San Diego Union-Tribune)